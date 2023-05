JO 2024 : voici les 3 arrondissements les plus recherchés sur Airbnb

À un an des Jeux olympiques, certains arrondissements se démarquent déjà des autres, par une très forte demande de location sur AirBnb.

On sait déjà quels seront les arrondissements stars de ces Jeux olympiques 2024. Un classement consulté par le JDD a révélé des résultats surprenants parmi les six arrondissements les plus prisés sur AirBnb, mais aussi parmi les moins recherchés. Voici les trois arrondissements qui se distinguent.

15e arrondissement

La première place est pour le 15e arrondissement, prisé grâce à sa proximité avec la Tour Eiffel pour ravir les désirs de tourisme des visiteurs. Toutefois, ils n’oublient pas le premier objectif de leur venue, car ils bénéficieront d’une proximité avec Roland-Garros - où se tiendront les épreuves de tennis, et avec l’Arena Paris sud ou se tiendront les épreuves de volleyball ainsi que les phases préliminaires de basketball.

18e arrondissement

Le 18e arrondissement arrive en deuxième place du podium. Une surprise qui s’explique notamment par sa proximité avec la future Arena de la Porte de La Chapelle, qui accueillera les épreuves de gymnastique et de badminton. L’arrondissement offre aussi son lot de lieux touristique grâce au Sacré-Coeur, et à la butte Montmartre.

11e arrondissement

La troisième place du classement revient au 11e arrondissement. Bien qu’aucun monument emblématique n’y figure, le quartier séduit par son aspect branché et animé. Il est suivi de près par le 10e, le 3e, et le 5e arrondissement.

« Les recherches sont influencées par l’offre disponible puisque les voyageurs recherchent "Paris" et non un arrondissement spécifique», a expliqué AirBnb au JDD. «Si l’offre est importante et diversifiée dans un arrondissement, il est probable qu’il attire plus l’œil, notamment lors d’une recherche via le plan», a poursuivi la plate-forme.

A l'inverse, et contre toute attente, le 1er arrondissement, quartier central de la capitale, n’est pas très prisé par les visiteurs, et arrive en dernière place du classement, précédé des 13e et 6e arrondissements.

Après la seconde phase de vente des billets, en mai dernier, pour les Jeux Olympiques, les recherches sur AirBnb avaient été multipliées par neuf, en quatre jours. «On sait que plus d’un Parisien sur cinq souhaite louer son logement pour la période des Jeux», a révélé la plate-forme. Lors de la première phase de vente - en février et mars, elles avaient été multipliées par six.