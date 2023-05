Journée mondiale sans tabac : la France compte 12 millions de fumeurs

La France compte près de 12 millions de fumeurs quotidien. Un chiffre partagé par Santé publique France à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée ce mercredi 31 mai.

Un chiffre stable depuis 2019. Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, Santé publique France a publié une étude selon laquelle 12 millions de Français fumeraient chaque jour.

Dans cette étude, réalisée entre mars et juillet 2022, trois personnes sur dix ont déclaré fumer et un quart fumer quotidiennement. Toutes ont entre 18 et 75 ans.

inégalités sociales comme facteur

D'après les donnéesn, le tabagisme est plus élevé lorsque le niveau de diplôme est plus faible, variant de 30,8% parmi les personnes n'ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au baccalauréat à 16,8% parmi ceux ayant un diplôme supérieur.

De plus, les personnes dont les revenus sont les plus faibles représentent le tiers des personnes interrogées. Egalement, les personnes au chômage représentent 42,3% contre 26,1% pour les actifs et 19,1% pour les étudiants.

6 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter

En 2021, le Baromètre de Santé publique France avait montré que parmi des fumeurs quotidiens, 59,3% d'entre eux déclaraient avoir envie d'arrêter de fumer et 30,3% avaient fait une tentative d'arrêt d'au moins une semaine dans les 12 derniers mois.

Les hommes sont plus nombreux à tenter d'arrêter de fumer : 61,7% contre 56,5%. Ils sont d'ailleurs davantage à fumer quotidiennement que les femmes.

des moyens pour essayer d'arrêter

Avec ces études, Santé publique France a pour but de réduire les inégalités sociales liées au tabagisme.

Le dispositif Tabac info service propose, joignable au 39 89, permet de mettre en relation les fumeurs avec des tabacologues pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gratuit.

Enfin, une application d'e-coaching propose un programme personnalisé, avec des vidéos ou des astuces dans le but d'optimiser ses chances d'arrêter de fumer.