Parcoursup : les premiers résultats disponibles dès ce jeudi

Les premiers résultats de la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup doivent être publiés ce jeudi 1er juin.

La fin d’une source d’angoisse pour certains, ou le début d’une longue attente pour d’autres : les premiers résultats de Parcoursup, la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur, doivent être publiés ce jeudi 1er juin à 19h. Cette année, 917.000 personnes ont formulé des vœux sur Parcoursup, dont 629.000 lycéens qui préparent le bac.

Les candidats ne pourront dans un premier temps accéder à l’outil qu’en mode «consultation», pour prendre connaissance de leurs résultats, et ceux ayant obtenu des propositions d’admission («oui» ou «oui si») pourront commencer à y répondre plus tard dans la soirée. Pour la première fois depuis la réforme du bac, les notes des épreuves de spécialité, qui ont eu lieu en mars dernier, ont été prises en compte dans l'évaluation des dossiers des candidats.

«La phase principale d’admission est organisée pour permettre cette année l’envoi de propositions plus rapidement aux candidats dans le but de réduire le sentiment d’attente et le stress qui peut être induit», a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans un communiqué. Les lycéens pourront commencer à classer leurs vœux en attente par ordre de préférence à partir du 30 juin, et la fin de la phase d’admission principale prendra fin le 7 juillet, quelques jours après la publication des résultats du baccalauréat.

La phase d'admission #Parcoursup commence le 1er juin !





On vous explique tout ce qu'il faut savoir en vidéo pic.twitter.com/QejSJKpMus — Parcoursup (@parcoursup_info) May 25, 2023

«Concrètement, chaque matin jusqu’au 6 juillet 2023, les dossiers des candidats sont mis à jour en fonction de l’évolution des listes d’attente : ils sont alertés par mail et sms, ainsi que les parents qui ont saisi leurs coordonnées, dès qu’ils reçoivent une ou plusieurs propositions d’admission auxquelles ils doivent répondre avant la date limite indiquée dans leur dossier», a expliqué le ministère.

Pour ceux n’ayant reçu que des réponses négatives dans les formations sélectives dès ce jeudi 1er juin, un accompagnement individuel sera proposé. Par ailleurs, ils pourront participer à la phase d’admission complémentaire à compter du 15 juin, qui leur permettra de formuler jusqu’à dix vœux supplémentaires dans les formations où des places sont libres.

En 2022, à l'issue des différences phases d'admission de Parcoursup, 95% des candidats avaient reçu au moins une proposition d'admission, avec une moyenne de cinq propositions pour les lycéens, selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur.