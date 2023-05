Bac et brevet 2023 : voici le calendrier des épreuves en juin

Le mois de juin rime avec examen pour de nombreux collégiens et lycéens. Entre le brevet et le baccalauréat, voici le calendrier des épreuves de fin d'année.

baccalauréat

Les élèves en filière professionnelle débuteront le mardi 13 juin avec le Français, l'Histoire-géographie et l'Enseignement moral et civique. Le mercredi 14 juin sera réservé aux spécialités : Santé et environnement, Prévention et Economie-droit gestion. Enfin, les épreuves de Cultures artistiques et d'Arts appliqués auront lieu le jeudi 15 juin.

Concernant les élèves en filière générale et technologique, la traditionnelle première épreuve de Philosophie se déroulera le mercredi 14 juin. Le Grand oral est lui prévu entre le 19 et le 30 juin. Pour les élèves de première, les épreuves anticipées de Français auront lieu le jeudi 15 juin.

Enfin, les épreuves de langues vivantes se tiendront le jeudi 22 juin pour la catégorie A et le vendredi 23 juin pour la catégorie B.

Il faudra ensuite patienter jusqu'au 4 juillet pour connaître les résultats de l'examen. Les rattrapages se tiendront jusqu'au 7 juillet.

brevet des collèges

Le brevet se tiendra les lundi 26 et mardi 27 juin, pour la session normale.

Pour les épreuves spécialisées de langue vivante étrangère, elles auront lieu l'après-midi du mardi 27 juin.