Croix-Rouge : les bénévoles mobilisés pour une grande collecte nationale dès ce samedi

Ce samedi 3 juin marque le coup d’envoi des journées nationales de la Croix-Rouge. Pendant une semaine, les bénévoles de l’organisation vont ainsi être mobilisés pour récolter des dons et sensibiliser le public à leurs actions.

Les Français appelés à la générosité. Adriana Karembeu, ambassadrice de la Croix-Rouge française depuis une vingtaine d’années et Philippe Da Costa, président de l’association, lancent, ce samedi, les journées nationales de la Croix-Rouge.

Ce rendez-vous annuel, indispensable pour récolter de nouveaux dons, a ainsi lieu du 3 au 11 juin.

Les bénévoles arpenteront les rues de la France entière pour échanger avec le public, le sensibiliser aux différentes actions de la Croix-Rouge et récolter, tirelire à la main, des dons pour poursuivre les opérations solidaires.

Une semaine de récolte cruciale

En plus de cette récolte nationale, deux «espaces Croix-Rouge» dédiés à l’événement seront installés à Paris (jardin Nelson Mandela, 1er, à 10h) et à Lille (place du Théâtre à 15h30). Au programme : ateliers sur les premiers secours, exposition de photos sur les actions de terrain et informations sur l’action sociale et le rôle des bénévoles.

Du 3 au 11 juin prochains auront lieu nos Journées nationales.



Chacun de vos dons sera utilisé pour soutenir nos actions locales.



Alors, on se rejoint en bas ? #JN2023 #OnSeRejointEnBas #CroixRouge #CroixRougeFr pic.twitter.com/qbW8IJGYkx — Croix-Rouge fr (@CroixRouge) May 22, 2023

Dans son communiqué, la Croix-Rouge parle d’une collecte cruciale pour les différentes antennes locales «qui ont vu le bénévolat d’urgence multiplié par quatre en plus d'accueillir de nouveaux publics».