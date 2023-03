Les Restos du Coeur lancent leur Collecte Nationale ce week-end dans plus de 7.000 supermarchés

Les 3, 4 et 5 mars, dans un contexte inflationniste douloureux, les Restos du coeur organisent leur Collecte Nationale 2023.

L'inflation pèse sur le budget de tous les Français, et davantage sur celui des plus démunis. Les Restos du Coeur le savent aussi, pour leur Collecte Nationale 2023, l'objectif est de recueillir 9.000 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène. Pour cela, les bénévoles seront présents dans plus de 7.000 supermarchés français, les 3, 4 et 5 mars.

En 2022, 8.700 tonnes de dons avaient été rassemblés lors de la Collecte Nationale, grâce à la mobilisation de 83.000 bénévoles dans tout le pays. Cette année encore, l'événement doit permettre de compléter les sources d'approvisionnement des Restos du Coeur, afin de proposer une aide alimentaire de qualité et diversifiée aux personnes accueillies par l'association.

Si vous allez faire vos courses ce week-end, vous pouvez en profiter pour nous offrir des produits alimentaires non périssables, des produits d'hygiène et des produits pour bébés qui seront redistribués aux personnes accueillies des Restos !

L'enjeu est crucial, sachant que, par rapport à l'année précédente, le nombre de bénéficiaires a bondi de 22% lors des trois premiers mois de la campagne d'hiver 2022/23. Les familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants, représentent un quart des personnes accueillies et leur nombre a augmenté de 21% sur un an. Plus de la moitié des bénéficiaires des Restos du Coeur a moins de 25 ans.

L'inflation et la crise énergétique sont passées par là

Mardi 28 février, lors d'une conférence de presse, le président de l'association, Patrice Douret, a par ailleurs ajouté que les distributions alimentaires dans l’espace public - cantines solidaires, accueils de jour, maraudes - «ont enregistré une augmentation de 25%» sur un an.

Le résultat, selon lui, de «l'inflation et la crise énergétique» qui «percutent violemment ceux qui étaient précaires et d'autres qui le deviennent.» Les Restos du Coeur accueillent «de plus en plus de personnes qui travaillent, mais que l'augmentation des prix a fait basculer dans une fragilité qu'elles n'avaient pas», a déploré Patrice Douret.

Il est encore possible de s'inscrire comme bénévole d'un jour, pour aider les équipes régulières de l'association lors de la Collecte Nationale ce week-end. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site dédié à l'événement, et de s'inscrire via le formulaire mis à diposition.