Paris : tout savoir sur «la plus grande dictée du monde» organisée, aujourd'hui, sur les Champs-Elysées

L'avenue des Champs-Elysées va être transformée en salle de classe pour une dictée géante, ce dimanche 4 juin, avec plus de 5.000 participants attendus sur la plus belle avenue du monde.

L'événement se veut record. Une dictée géante devrait rassembler plus de 5.000 personnes, ce dimanche 4 juin, sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris. «A l'initiative du Comité Champs-Elysées, l'avenue va être le théâtre d'un moment unique dans son histoire : organiser la plus grande dictée du monde», a indiqué l'association qui promeut et anime la célèbre artère.

Au programme : 3 dictées avec à chaque fois 1.700 participants et une lecture assurée successivement par le journaliste littéraire Augustin Trapenard, l'écrivaine Katherine Pancol et l'adjoint aux Sports à la Ville de Paris Pierre Rabadan. Les textes seront lus depuis une scène, avec l'Arc de triomphe en toile de fond.

La première dictée débutera à 13 heures

Pupitres, estrade et tableau noir (en fait un écran géant de 102 mètres carrés, qui permettra de diffuser des messages pour la correction de la dictée) seront ainsi installés sur 6.600 m2, entre le métro George V et l'Etoile. L'immense salle de classe a été mise en place dès 4h du matin. Chacun des participants disposera d'un stylo et d'une copie d'examen. Une lecture d'appropriation, une lecture lente et une relecture globale du texte seront effectuées pour chacun des textes.

Reprise de la circulation à 23 heures

Tout devra être prêt pour midi avant le début de la première dictée à 13h. La troisième commencera à 18h, les organisateurs prévoyant une heure de battement entre chaque passage. Le journaliste Rachid Santaki se chargera de la correction collective. Un prix sera décerné à la ou les copie(s) parfaite(s), dénuée(s) de fautes d'orthographe. La circulation, quant à elle, doit reprendre à 23h.

Pour participer, une page avait été ouverte sur le site internet de la mairie de Paris. Tous les amoureux de la langue française, âgés de 10 ans ou plus, pouvaient s'inscrire et un tirage au sort a permis de désigner les participants. Plus de 40.000 personnes se sont inscrites, mais seulement 5.100 ont été tirées au sort pour participer à cette dictée qui devrait trouver sa place dans le livre des records.