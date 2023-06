Violences lors d'Ajaccio-OM : la ministre des Sports s'est entretenue avec le petit Kenzo et sa famille

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a appelé le petit Kenzo et ses parents ce lundi 5 juin, deux jours après l'agression du jeune fan de l'OM par des supporters corses, alors qu'il se trouvait dans une loge du stade François-Coty à Ajaccio.

La ministre s'est engagée pour que Kenzo, atteint d'un cancer au cerveau, aient la chance d'assister à une épreuve des JO 2024, à Marseille, où se tiendront notamment des épreuves de voile et de football, d'après une source de son entourage à CNEWS.

Un geste inqualifiable

Amélie Oudéa-Castéra tenait absolument à redonner le sourire au petit garçon, dont l'histoire a fait beaucoup parler. Samedi soir, plusieurs supporters corses ont pénétré dans une loge où l'ACA avait invité l'enfant et ses parents pour assister à la 38e journée de championnat, et ont arraché son maillot de l'OM avant de le brûler. Kenzo a d'ailleurs été molesté, mais s'en est heureusement sorti qu'avec des égratignures au visage, selon son entourage.

Le club corse, à l'initiative de l'invitation du jeune supporter de l'OM et de sa famille, avait immédiatement publié un communiqué condamnant ces «personnes qui ne représentaient ni les valeurs du club ni celles de l'île», et dénonçant des «actes inqualifiables».