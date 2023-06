Ajaccio-OM : un jeune supporter marseillais atteint d'un cancer agressé en loge

Le petit Kenzo, supporter de l'OM âgé de 8 ans et atteint d'un cancer du cerveau, était invité avec ses parents par l'AC Ajaccio, ce samedi 3 juin pour la rencontre ACA-OM. Il a été violenté par des individus qui se sont introduits dans leur loge avant le début du match.

Un incident déplorable. Le match entre Ajaccio et l'OM (1-0) s'est déroulé dans des conditions navrantes, samedi soir. De fortes tensions ont éclaté entre les supporters des deux clubs, avant le coup d'envoi du match comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. L'AC Ajaccio a en outre dénoncé un autre incident. En effet, Kenzo, 8 ans, un jeune supporter atteint d'un cancer du cerveau, supporter de l'Olympique de Marseille, s'est fait agresser alors qu'il se trouvait en loge avec ses parents.

Un rêve qui s'est transformé en cauchemar

«Le 25 avril dernier, l'AC Ajaccio a eu le bonheur de recevoir l'association "Des coccinelles rouges pour Thomas" au stade François-Coty. Parmi les enfants de l'association, se trouvait le petit Kenzo, atteint d'un cancer», relate le club corse dans un communiqué ce dimanche. «Il avait fait part de son rêve de rencontrer les joueurs de l'Olympique de Marseille, le club de sa ville et de son coeur. Kenzo et sa famille ont été invités au stade François-Coty à l'initiative du Rotary Club et la présidente d'Air Corsica, pour que l'enfant réalise son rêve lors de la rencontre de ce soir ACA-OM», poursuit le club.

«Le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l'Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité s'est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l'enfant puisse réaliser son rêve», ajoute l'ACA. Le club condamne fermement ces «agissements honteux», précisant que «ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île».

Ces incidents ont bien évidemment suscité l'indignation, notamment sur les réseaux sociaux.

L'AC Ajaccio assure vouloir «faire toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L'AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents».