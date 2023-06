Attaque au couteau à Annecy : «s’attaquer à des enfants est l’acte le plus barbare qui soit», déclare Emmanuel Macron

«S’attaquer à des enfants est l’acte le plus barbare qui soit», a déclaré ce vendredi 9 juin le président de la République Emmanuel Macron en visite à Annecy (Haute-Savoie), au lendemain de l’attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre enfants.

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron se sont rendus ce vendredi 9 juin à Annecy (Haute-Savoie), au lendemain de l’attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre très jeunes enfants.

Pour le président de la République, «s’attaquer à des enfants est l’acte le plus barbare qui soit. Je crois que c’est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversé, vous qui êtes venus dès les premières minutes», a-t-il déclaré devant la préfecture d’Annecy, où Henri, le «héros au sac à dos» était notamment présent.

Des remerciements adressés de vive voix

Mais Emmanuel Macron a d’abord tenu à adresser de vive voix ses remerciements «à Annecy, ses habitants, au département et à la région qui ont été touchés aussi dans leur chair. Je sais combien ces traumatismes restent et durent. Nous sommes là à leurs côtés et à vos côtés», s’est-il ému.

«Mais le sens de ma présence c’est aussi de vous remercier, toutes et tous. Parce que, dès les premières minutes de ce drame et de ce qu’il reste, une barbarie», a-t-il poursuivi, avant d’ajouter qu’il ne voulait pas «qualifier quelque chose, donc je veux que la justice puisse faire son travail avec sérénité et professionnalisme», faisant ici référence au fait qu’il n’y avait pas, à ce stade de l’enquête, de «mobile terroriste apparent».

«Je remercie nos magistrats, nos forces de police qui se sont mobilisées dans l’ensemble des sections à Annecy, Lyon et Paris pour pouvoir faire advenir la vérité», a encore félicité le président de la République.

Pour rappel, ce jeudi 8 juin au matin, un homme âgé de 31 ans d’origine syrienne et se revendiquant Chrétien d’Orient, a violemment agressé six personnes, dont quatre enfants de moins de trois ans au couteau dans un parc à Annecy. Emmanuel Macron a également indiqué que les nouvelles concernant l’état de santé des enfants blessés «sont positives».