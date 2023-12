Henri, Alan, Loanne... Ces héros qui ont marqué 2023 en sauvant des vies

2023 s'achève et malgré les drames, des héros du quotidien se sont une fois de plus portés au secours des autres. Retour sur ces hommes et femmes qui ont marqué l'année par leur héroïsme.

Henri, Alan, Christian, Loanne, Maxime, Anthony mais aussi tant d'autres restés dans l'anonymat. En cette fin d'année 2023, retour sur ces citoyens qui ont bravé le danger pour porter spontanément secours aux autres.

Henri, le «héros au sac à dos»

Il a été surnommé «le héros au sac à dos». Le 8 juin dernier, un homme s'est attaqué au couteau à des enfants dans un parc d'Annecy, six personnes avaient alors été blessées à l'arme blanche.

Témoin de la scène, Henri d'Anselme, un jeune de 24 ans, s'est interposé pour mettre en déroute l'assaillant et éviter plus de victimes.

«Je suis un pèlerin, je fais le tour des cathédrales de France, et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant pendant que je repartais. Un peu instinctivement, je réagis en premier et j'essaie, avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac, de lui faire peur, d'essayer de le faire fuir», avait expliqué Henri à Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec ce dernier.

Depuis, le jeune homme a continué son tour de France des cathédrales et sera présent lors de l'inauguration de Notre-Dame de Paris en décembre 2024.

Alan, le héros irlandais

Le 24 novembre dernier, Alan, un jeune Français de 17 ans, élève dans un lycée hôtelier à Dublin, s'est montré héroïque lors d'une attaque au couteau dans la capitale irlandaise.

Le jeune homme et un livreur brésilien, se sont conduits en héros en maîtrisant l'auteur de l'agression au couteau qui avait fait cinq blessés. Alan a d'ailleurs été touché au visage et aux mains lors de la manoeuvre.

Les autorités irlandaises ont salué la bravoure des deux hommes et déclaré «quelle que soit leur nationalité, ce sont des héros irlandais».

Christian, l'agent d'entretien du lycée d'Arras

Au cœur de l'attentat d'Arras, qui a couté la vie au professeur Dominique Bernard le 13 octobre 2023, Christian s'est comporté en héros.

L'agent d'entretien du lycée Gambetta, a fait face, au péril de sa vie, à l'agresseur. Armé d'une simple chaise, il a protégé les autres et a participé à la maîtrise de l'assaillant.

Plein d'humilité, Christian avait déclaré peu de temps après le drame :«Je ne suis pas un héros, juste un citoyen lambda. Ce que j’ai fait, n’importe qui l’aurait fait. C’était un devoir d’essayer d’intervenir».

Loanne, seule face à douzaine d'agresseurs

En mai dernier, une jeune femme, Loanne, est venue au secours d'un adolescent de 16 ans agressé par une douzaine de personnes à Tours.

En formation pour devenir, sapeur-pompier, Loanne, a expliqué son geste, «je ne me voyais pas ignorer ce garçon comme beaucoup de gens l’ont fait dans le tramway».

Après avoir fait bouclier avec son corps pour protéger la jeune victime, Loanne a été passée à tabac, laissée inconsciente au sol et dépouillée. Malgré ses blessures, la jeune femme ne regrette pas d'avoir agi.

Maxime et Anthony, deux policiers municipaux héroïques

En juin dernier, des intempéries très violentes ont touché l'agglomération lyonnaise. En moins de deux heures, plus d'un mois et demi de pluie est tombée.

Bloquée dans sa voiture avec ses deux jeunes enfants, une mère de famille a été secouru par deux policiers municipaux Maxime et Anthony. Le premier s'est jeté à l'eau pour dégager les enfants des eaux, puis leur mère. Le second leur a apporté les premiers soins notamment face à l'hypothermie qui les touchait.

Les deux hommes ont estimé qu'ils n'étaient pas des héros mais avoir simplement agi dans le cadre de leur mission. «Quand on est policier, on est là aussi pour porter secours aux gens et pas que pour réprimer les comportements illicites», a expliqué le brigadier chef Anthony.