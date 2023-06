Mort de Shaïna : 30 ans de réclusion criminelle requis contre son ex-petit ami

Trente années de réclusion criminelle ont été requises par l’avocat général ce vendredi 9 juin, à l’encontre de l’ex-petit ami de Shaïna tuée en 2019. Le jeune homme comparaissait devant la cour d’assises des mineurs de l’Oise depuis lundi.

Il est accusé d’avoir assassiné et brûlé vive la jeune fille. L’avocat général a requis devant la cour d’assises des mineurs de l’Oise ce vendredi, trente ans de réclusion criminelle pour l’ex-petit ami de Shaïna, qu’il aurait tuée en 2019.

Simple lycéen de 17 ans au moment des faits, le jeune homme était jugé à huit clos depuis lundi. Par la même occasion, l’avocat général a requis la levée de son excuse de minorité, ont indiqué les avocats de la défense Elise Arfi, et de la famille Negar Haeri. A noter que si le jury ne suit pas, l’accusé encourt une peine maximale de vingt ans. Le verdict est attendu dans la soirée.

Présenté comme «terrifié» par sa défense, au vu de la violence du crime et de la médiatisation de l'affaire, l'accusé a été fustigé par les parties civiles pour un manque d'empathie et un narcissisme pointés, selon elles, par l'expert psychiatre.

Pour rappel, le jeune homme est accusé d'avoir attiré Shaïna, alors âgée de 15 ans et probablement enceinte de lui, dans un cabanon pour la poignarder puis la brûler. De plus, l'adolescente avait déjà été victime deux ans plus tôt d’un viol collectif requalifié d’agressions sexuelles, lui valant d’être traitée comme «une chose», d’après les termes de l’avocate de la défense.

L’accusé n’avait aucun mobile

Et pour cause, en l’espace de deux ans, Shaïna «a vécu toutes les violences de genre : un viol requalifié en agression sexuelle, des violences physiques et psychologiques, des insultes, des faits de harcèlement», face auxquelles la justice n'a «pas toujours été à la hauteur», a fustigé après sa plaidoirie vendredi Zoé Royaux, porte-parole de la Fondation des femmes, partie civile.

De plus, les audiences ont particulièrement été marquées par l’absence ou le revirement de témoins à charge. En effet, un ami de l’accusé a notamment affirmé ne plus se souvenir d’avoir vu du sang sur ses vêtements au lendemain des faits par exemple.

Ou encore deux ex-codétenus, auprès desquels le jeune homme se serait vanté en prison d'avoir tué pour ne pas endosser la paternité d'un «bâtard», ne se sont pas présentés malgré un mandat d'amener.

Néanmoins, Negar Haeri a su mettre en avant les «éléments objectifs» de l'enquête : «des fadettes, une géo-localisation» et des plaies sur la jambe de l'accusé, imputées par un expert médical à des brûlures. Surtout que selon elle, le jeune homme n’a pas non plus «été en mesure d'expliquer ce qu'il faisait ni où il était» le soir des faits. Son portable, disparu et éteint à l'heure du crime, avait auparavant borné, avec celui de Shaïna, à 500 m du cabanon où elle a été tuée.