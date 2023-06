Invité dans l'émission Punchline Week-End, Henri, l'homme qui a pris en chasse l'agresseur au couteau à Annecy, s'est confié sur sa passion pour les cathédrales en exclusivité sur CNews.

Une passion débordante. Invité dans Punchline Week-End, Henri est revenu sur son goût prononcé pour l'architecture, et notamment les cathédrales de France. Avant de croiser la route de l'assaillant à Annecy il y a quelques jours, il faisait le tour de l'Hexagone pour visiter ces lieux de cultes.

Lors de cet entretien de quelques minutes, Henri n'a pas voulu revenir sur son acte qui a sauvé des vies à Annecy il y a quelques jours, car il estime l'avoir déjà assez «détaillé dans les médias». Il a donc profité de cette entrevue pour mettre en avant et partager sa passion pour les cathédrales.

«Elles irriguent nos paysages, il y en a dans les moyennes et grandes villes (...) L'idée est de les montrer et de dire : regardez ce qui peut nous inspirer», a-t-il expliqué. «Mon appel, c'est de partir montrer la beauté de ces cathédrales pour que les gens puissent se dire qu'il y a quelque chose de beau qui peut ouvrir notre coeur et notre intelligence».

Henri, le héros de l’attaque d’Annecy, revient sur sa route des cathédrales : «Mon appel c’est de partir montrer la beauté de ces cathédrales pour que les gens se disent qu’il y a quelque chose de beau autour de nous», dans #PunchlineWE pic.twitter.com/qs5g0kK0IZ — CNEWS (@CNEWS) June 10, 2023

Pour rappel, Henri s'est interposé lors de l'agression au couteau survenue à Annecy jeudi 8 juin, qui a fait six blessés. Par cet acte héroïque, il a pu sauver de nombreuses vies. Ces derniers jours, Henri a été salué et remercié par le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a félicité pour son «courage», et l'a invité à assister à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris lorsque cette dernière serait en état d'accueillir de nouveau du public.