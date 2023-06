Restauration de Notre-Dame de Paris : la flèche embellie dès cet été

Depuis quatre ans, la reconstruction de Notre-Dame de Paris se poursuit. Des décors en bois de chêne, qui prendront place sur la flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, sont réalisés à Thouars dans les Deux-Sèvres, pour être installés dès cet été sur l'édifice, a-t-on appris ce samedi.

Le travaux de restauration battent leur plein. Depuis 2021, plus d'une centaine d'entreprises et d'ateliers d'art sont à l'œuvre pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui fut ravagée par un incendie le 15 avril 2019. Cela fait un an que des charpentiers s'affairent à retaper des décors sculptés en bois de chêne, qui prendront place dès cet été sur la flèche de la cathédrale, a annoncé ce samedi l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale.

Ces décors sont une des principales caractéristiques de la flèche conçue autrefois par Viollet-le-Duc, qui présentait de nombreux ornements architecturaux.

Une Esthétique médiévale remise à l'honneur

L'œuvre de 66 mètres de haut est à la fois un ouvrage technique complexe, conçu pour résister aux plus fortes intempéries, et une œuvre d'art aux multiples décors. Chacune de ses huit faces est ornée de près de 200 crochets et motifs floraux, 16 pinacles, 32 gargouilles, 16 arcatures de baies et 8 quadrilobes, tous inspirés par l'esthétique médiévale remise à l'honneur par Viollet-le-Duc. Ces décors sont réalisés selon deux techniques différentes : en bois sculpté et recouvert de plomb ou directement en plomb moulé. Ce sont les décors en bois sculpté, qui représentent environ deux tiers des décors de la flèche, qui sont en cours de réalisation dans les ateliers Asselin, à Thouars (Deux-Sèvres).

© Patrick Zachmann / Magnum Photos

Un appel d'offres effectué au printemps 2022 avait permis de constituer une équipe de restauration, qui comprend un groupement de charpentiers composé de Le Bras Frères (Meurthe-et-Moselle), mandataire Asselin (Deux-Sèvres), Cruard Charpente (Mayenne) et MdB Métiers du Boise (Calvados), sur la base des études réalisées par les architectes en chef des monuments historiques et les maîtres d'œuvre.

Restitution à l'identique

Une longue période d'études d'exécution a été menée par les entreprises pour définir les gabarits précis des décors à restituer. Les travaux de sculpture des bois sont en cours depuis le printemps 2023 et s'inscrivent dans le projet de restitution à l'identique des charpentes de la cathédrale.

La réalisation de ces décors en bois de chêne nécessitent la mobilisation de nombreux savoir-faire, comme ceux des acteurs de la filière forêt-bois - des forestiers aux scieurs -, pour la sélection et la récolte des bois, des ingénieurs en structure pour les calculs, des dessinateurs et projeteurs pour les modélisations numériques, plans de taille et d'assemblage, des conducteurs de travaux pour les études méthodologiques et logistiques, enfin des charpentiers pour la taille et le pré-assemblage des bois en ateliers, puis leur assemblage sur le site.

L'acheminement de ces décors et leur montage sur place commenceront dans les toutes prochaines semaines. Le 15 avril dernier, les charpentiers avaient posé le socle de la nouvelle flèche de la cathédrale, 4 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame.