Attaque à Annecy : un rassemblement citoyen a lieu ce dimanche dans la ville

François Astorg, le maire d'Annecy, a annoncé sur les réseaux sociaux que la ville organisera un rassemblement citoyen ce dimanche à 11h en soutien aux victimes, et à leurs proches, de l'attaque au couteau survenue jeudi.

Une initiative pour se recueillir. Ce dimanche, à 11h, se tiendra un rassemblement citoyen sur le Champs de Mars (Le Pâquier) à Annecy, qui permettra aux «Annéciens et Annéciennes de se réunir pour un moment de solidarité et de fraternité», a annoncé le maire de la ville.

François Astorg a également précisé que ce rassemblement pacifique se fera «sans déambulation, mais que la circulation sur l'avenue d'Albigny sera interrompue de 10h30 à 14h».

La Ville d’Annecy organisera ce dimanche 11 juin à 11h00 un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches. Les Annéciennes et Annéciens, profondément émus par ce drame, pourront se réunir pour ce moment de solidarité et de fraternité. pic.twitter.com/jZoQB7dNAM

