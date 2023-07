14-Juillet : Dominique de Villepin, Christian Clavier, Henri d'Anselme... Découvrez la nouvelle promotion de la Légion d'honneur

Le 14-Juillet signifie également Légion d'honneur pour plusieurs centaines de personnes, distingués pour leurs accomplissements jugés bénéfiques à la société française. Cette année, on retrouve le journaliste tué en Ukraine Arman Soldin, le réalisateur Michel Hazanavicius ou encore l'ancien ministre Jean-François Copé.

La récompense d'une vie pour 358 personnes. Publié ce vendredi 14 juillet au Journal officiel, la nouvelle promotion de la Légion d'honneur permet de connaître les personnes qui ont été distinguées par leurs faits notables au sein de la société. Plusieurs journalistes, acteurs, sportifs, politiques et journalistes ont été salués cette année, à l'occasion de la fête nationale.

C'est le cas de trois héros de l'attaque au couteau d'Annecy. D'abord Henry d'Anselme, le jeune homme de 24 ans qui réalise toujours un tour de France des cathédrales et dont le courage avait été salué par le président de la République. Avec Yassim Bounemoura et Georges Guerdner, qui étaient également intervenus face à l'assaillant, ils ont tous été nommés chevalier de la Légion d'honneur.

Autre distinction hommage, la nomination au rang de chevalier pour Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine par une frappe russe. Côté journaliste toujours, on peut noter les titres de chevalier pour Liseron Boudoul, journaliste TF1 qui été la première à entrer dans Kaboul après la prise de pouvoir des Talibans, et Patrick Montel, ancien commentateur historique de l'athlétisme chez France Télévisions.

François de Rugy, Frédéric Mittérand ou Dominique de Villepin chez les politiques

Comme de coutume, les politiques sont bien représentés dans cette liste. C'est le cas de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2007, Jean-François Copé, maire de Meaux et ancien ministre délégué au Budget ou encore Annick Girardin, ministre de la Mer de 2020 à 2022.

À noter également la présence de l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mittérand, de l'ancien directeur général de la Santé pendant la pandémie de Covid-19, Jérôme Salomon, et l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Plus étonnant, la présence de François de Rugy, ex-président de l'Assemblée nationale et ministre de la Transition écologique, épinglé pour l'affaire des homards et multiples révélations sur son train de vie, en tant que chevalier.

C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la Grand-Croix de la Légion d'honneur. C'est un honneur pour les 1,4 milliard d'habitants de l'Inde. Je remercie le Président @EmmanuelMacron, le gouvernement et le peuple français, qui montre leur profonde affection envers l'Inde et… pic.twitter.com/NcVctHYQfV — Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023

Durant la cérémonie du 14-Juillet, le président Emmanuel Macron a décerné à son homologue indien, Narendra Modi, la grand'croix de la Légion d'honneur, soit la plus haute distinction. «C'est un honneur pour les 1,4 milliard d'habitants de l'Inde. Je remercie le président Emmanuel Macron, le gouvernement et le peuple français, qui montre leur profonde affection envers l'Inde et la poursuite de l'amitié avec notre nation», a-t-il réagi.

Les représentants de la culture ne sont pas en reste. La navigatrice Maud Fontenoy, le réalisateur Michel Hazanavicius ou encore le chef Glenn Viel ont tous été faits chevalier. Françoise Fabian, inoubliable dans «Ma nuit chez Maud» d'Éric Rohmer, est élevée au rang de grand officier. La chanteuse Sheila et l'acteur Christian Clavier reçoivent le grade d'officier.

Le PDG de TOtalEnergies, le vicaire général de Paris, les survivants de la résistance...

Deux sportives ont été distinguées pour leurs exploits. La boxeuse la plus titrée du sport français, Sarah Ourahmoune (championne du monde et vice-championne olympique), ainsi que la gagnante de Roland-Garros 1967, François Dürr, deviennent respectivement officier et chevalier.

Le président de TotalÉnergies, Patrick Pouyanné, fait partie de la liste des promus dans la catégorie officier, tout comme Patrick Chauvet, vicaire général du diocèse de Paris. Tiphaine Henry, directrice de l'école française internationale de Kiev, est quant à elle nommée chevalier.

Enfin, plusieurs représentants de la Résistance ont été salués, comme Andrée Gros, 97 ans, seule personne à recevoir la plus haute distinction, celle de grand'croix, ainsi que Jacques Desbonnet, 100 ans, dernier survivant du réseau de la Voix du Nord, qui devient commandeur.