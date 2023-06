Attaque d'Annecy : Henri, «le héros au sac à dos», a repris son tour de France des cathédrales

Deux semaines après l'attaque au couteau d'Annecy, Henri, le héros qui s'était interposé face à l'assaillant, a repris son pèlerinage à travers les cathédrales de France. Après avoir terminé son chemin en Savoie, il est désormais dans l'Ain, et va se diriger vers la Bourgogne.

Après le tourbillon médiatique, le retour au calme pour Henri. Deux semaines après le drame de l'attaque au couteau d'Annecy, le jeune homme de 24 ans a repris le chemin de son tour de France des cathédrales.

CNEWS l'a retrouvé près de l'abbaye d'Hautecombe, sur la commune de Saint-Pierre-de-Curtille en Savoie. Dans la marche, Henri trouve la sérénité après avoir vécu des semaines mouvementées. Malgré le traumatisme, il reste toujours aussi ébahi devant les édifices qu'il visite.

«Quand on rentre dans ce genre de bâtiment, on rentre dans un état d’esprit particulier que tous les visiteurs ressentent quand ils rentrent dans de tels édifices. Ici, on se sent tout petit face à la beauté, et face aussi au poids des années qui viennent donner un sens à tout ça», explique-t-il dans l'abbaye d'Hautecombe.

Des Français reconnaissants

Alors qu'il était jusqu'ici habitué à marcher seul et à faire un pèlerinage discret, Henri est régulièrement interrompu par des personnes qui reconnaissent le héros d'Annecy. «C’est un grand bonheur de vous voir, ça fait du bien, d’avoir cette jeunesse qui nous apporte autant de courage et de sérénité», se réjouit une femme en l'abordant.

Désormais, le jeune homme se balade au fil des rencontres et des discussions, tout en se confiant sur ce moment de sa vie qui restera gravé dans sa mémoire : «J'ai pris une semaine pour moi [...] parce qu'il y a quand même un travail psychologique à faire derrière, [qui est] un peu terrible».

Après avoir fait un passage par la cathédrale Saint-Jean-de-Belley (Ain), il fait désormais route vers la Bourgogne. Il a à cœur de multiplier les rencontres et les échanges avant de terminer son périple le 24 décembre prochain.