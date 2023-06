Météo en Corse : pourquoi pleut-il depuis plus d'un mois ?

La Corse est touchée par des pluies importantes depuis plusieurs semaines. Un phénomène lié au réchauffement climatique et au climat de l'île.

C’est un climat morose que connaissent les habitants de la Corse. Depuis plusieurs semaines, l’île de Beauté fait face à des pluies quotidiennes et abondantes, avec des orages quasi-systématiques.

Des conditions climatiques défavorables

Ce phénomène, qui provoque des moyennes de précipitations élevées, peut cependant s’expliquer. Comme le raconte Patrick Rebillout, chef du centre météorologique de Corse à Corse Matin, «il y a des périodes de grande échelle où ces circulations organisent des orages, ou bien favorisent les pluies d'ouest. Il s'agit de variations naturelles du climat».

Plusieurs facteurs supplémentaires rentrent en compte, comme celui du réchauffement climatique, qui intensifie le phénomène en accélérant l’évaporation des eaux dans les sols et la formation des nuages. L’absence de vent sur l’île joue aussi un rôle majeur sur les précipitations quotidiennes : sans vent, les nuages restent statiques, ce qui explique les vagues de pluie localisées.

Les précipitations localisées sur l'île de Beauté

Les orages multiples accompagnés de précipitations sont liés à un marais barométrique. Ce terme «fait référence à une situation météorologique que l'on retrouve sur des régions situées généralement entre deux centres d’action, un anticyclone et une dépression, et une pression atmosphérique qui varie peu et est légèrement dépressionnaire», comme l’explique Meteo Consult.

Ces pluies ne sont cependant pas dispersées de façon égale, avec «des précipitations irrégulières» en fonction des situations géographiques : sur les territoires en altitude, les épisodes de pluie et d’orages sont très intenses avec «des cumuls mensuels de 150 mm et des sols quasi saturés», comme l’explique l’expert météorologique de Corse.

En revanche, les territoires proches du littoral enregistrent des déficits de pluie, avec 30 à 60% de précipitations inférieures à la normale.