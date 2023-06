Météo : jusqu'à quand la «vague de chaleur» va-t-elle se poursuivre ?

Depuis le 27 mai, les températures maximales dans l’Hexagone dépassent quotidiennement les 25 °C partout sur le territoire. Une séquence inédite qui devrait se poursuivre encore durant les prochains jours.

L'été en avance. La France fait face, depuis le 27 mai dernier, à des températures exceptionnellement élevées par rapport à un mois de juin ordinaire. Dans certaines portions du territoire, le mercure a même dépassé le seuil de forte chaleur établi à 30 °C.

«Malgré quelques averses dimanche, une moitié nord connaît à nouveau un temps ensoleillé et sec alors qu'au sud des nuages se développent et peuvent donner des orages en fin de journée. Les températures sont aussi plus élevées au nord, qu'au sud», a décrypté auprès de CNEWS Météo-France.

D’après l'agence de météorologie, les températures devraient se maintenir durant toute la semaine «sans gros excès de chaleur». Concrètement, «les maximales seront souvent situées entre 27 et 31 °C sur la majeure partie du pays, avec des nuits relativement fraîches».

Et cette séquence inédite devrait se poursuivre au moins jusqu’au solstice d’été, soit le 21 juin prochain jour officiel de l'été, «ce qui conduit d’ailleurs certaines villes du nord du pays à enregistrer des séries remarquables en termes de jours dépassant un certain seuil (25 °C), avant le solstice d’été ou le mois de juillet».

Cette chaleur «continue» s’explique d’ailleurs par la persistance de la situation de blocage que connaît l’Europe du Nord depuis fin mai. Alors qu’il est toujours centré au nord des îles Britanniques, l’anticyclone empêche les potentielles perturbations et donc la pluie de tomber sur une partie de la France. De ce fait, les régions du nord connaissent un temps sec et très ensoleillé.

«Étant donné la position de l'anticyclone, un léger vent de nord-est, récurrent y souffle de façon continue depuis plusieurs jours. Sur ces régions, la combinaison ensoleillement, absence de précipitations et vent assèchent de façon continue les sols», note Météo-France.

En parallèle, les côtes méditerranéennes attirent, quant à elle, les zones de basses pressions relatives. Ces dégradations météorologiques sont liées à ce que l’on appelle «un marais barométrique». Ce terme fait référence à une situation que l'on retrouve sur des régions situées généralement entre deux centres d’action, un anticyclone et une dépression, et une pression atmosphérique qui varie peu et est légèrement dépressionnaire.

Vague de chaleur ou semaine estivale ?

Si les températures sont situées au-dessus des moyennes de saison, la chaleur en cours n’est pourtant pas considérée comme «excessive». De ce fait Météo-France préfère d'ailleurs parler d’une semaine estivale plutôt que d’une vague de chaleur.

Bien que le mercure affiche des valeurs élevées au nord qu’au sud, quelques critères s’imposent en effet pour que l’on puisse réellement parler d’une vague de chaleur. Cette dernière désigne un épisode de températures nettement plus élevées que les normales de saison pendant plusieurs jours consécutifs.

Selon Météo-France, pour répondre aux critères d’une vague de chaleur, il faut que l’indicateur thermique national (soit supérieur ou égal pendant un jour à 25,3 °C et à 23,4 °C pendant au moins trois jours. Mais aussi, cet épisode doit se terminer lorsque l’indicateur thermique national redescend sous 23,4 °C pendant deux jours consécutifs ou lorsqu’il redescend même une journée sous 22,4 °C.