CAF : comment bénéficier de l'aide de 250 euros pour partir en vacances pour les 18-25 ans ?

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a mis en place un dispositif d'aide visant à soutenir les jeunes âgés de 18 à 25 ans dans leur projet de vacances.

Pour inciter les jeunes à partir en vacances, la CAF leur propose de bénéficier d'une aide financière de 250 euros pour faciliter leur départ. Les démarches à suivre pour profiter de cette aide précieuse ne sont pas compliquées à suivre.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Pour bénéficier de cette aide de la CAF, il est nécessaire de remplir certaines conditions. Tout d'abord, il faut être âgé de 18 à 25 ans et être allocataire de la CAF. De plus, le revenu fiscal de référence du jeune ne doit pas dépasser un certain plafond fixé chaque année. Cette aide est réservée aux jeunes qui partent en vacances de manière autonome, c'est-à-dire sans être accompagnés par leur famille.

COMMENT Y ACCÉDER ?

Pour faire une demande d'aide pour partir en vacances, il est nécessaire de se rendre sur le site Départ 18 : 25 et de remplir le formulaire dédié. Ce formulaire demande des informations sur le projet de vacances, telles que la destination, la durée du séjour, le type d'hébergement, etc.

Il est également demandé de fournir des justificatifs tels que les devis ou les réservations liés au projet de vacances. Une fois la demande soumise, la CAF étudiera la situation du demandeur et donnera une réponse dans les meilleurs délais.

COMMENT L'UTILISER ?

L'aide de 250 euros octroyée par la CAF peut être utilisée pour couvrir les dépenses liées aux vacances, telles que les frais d'hébergement, les frais de transport, les activités sur place, etc. Il est important de noter que cette aide n'est pas versée directement en espèces, mais est déduite des factures des prestataires de services choisis pour le séjour.