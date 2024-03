RSA, ARS, Prime d’activité… Voici les nouveaux montants qui seront appliqués par la CAF à partir du 1er avril

Le 1er avril prochain, la Caisse d’allocations familiales va voir le montant de ses prestations sociales revalorisé. Cette année, la hausse sera de 4,6% et effective en mai.

Bonne nouvelle pour les bénéficiaires de la CAF. Revenu de solidarité active (RSA), prime d’activité, allocations familiales ou encore allocation aux adultes handicapés (AAH)… Ces prestations sociales augmenteront de 4,6% dès le 1er avril. Une mesure prise en raison de l’inflation. Le nouveau montant versé par la CAF concerne au total neuf allocations.

La prime d’activité

La prime d’activité est l’allocation qui concerne le plus de monde avec près de 4,6 millions de bénéficiaires. Le calcul du nouveau montant dépendra d’un montant forfaitaire propre à chaque situation. Pour connaître le barème du montant forfaitaire ainsi que le calcul, rendez-vous sur le site du gouvernement.

Le Revenu de solidarité active (RSA)

C’est une des principales aides sociales revalorisées avec l’inflation. Pour une personne seule, l’aide passera de 607,75 € à 635,71 €. S’il s’agit d’un couple sans personne à charge, le montant s’élèvera désormais à 935,56 €. Le montant sera le même pour une personne seule avec un enfant à charge. En revanche, s’il s’agit d’un couple avec un enfant à charge ou d’une personne avec deux enfants, l’allocation sera de 1144,28 € par mois. Le premier versement majoré se fera en mai.

Les allocations familiales

Les aides versées pour les allocations familiales dépendent du nombre d’enfants et des ressources du ménage. Pour un foyer avec deux enfants à charge (le minimum), l’allocation sera de 148,52 € s’il gagne moins de 74.966 € par an, 74,27 € si ses ressources sont comprises entre 74.966 € et 99.922 € par an et de 39,23 € si elles sont supérieures à cette somme. Les plafonds et montants détaillés selon le nombre d'enfants sont à retrouver sur le site officiel de l’État.

La prime à la naissance ou à l’adoption

Dans le cas d’une naissance, l’aide est versée au septième mois de grossesse à un montant qui s’élève désormais à 1.066,29 €. Pour une adoption, elle sera de 2.038,86 €. Cette prime dépend toutefois d’un plafond de ressources maximum, qui a été repoussé à 27.833 € par an, le 1er janvier dernier.

La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE)

Elle est versée dans le cas où les parents souhaiteraient réduire ou cesser leur travail pour s’occuper d’un enfant venant de naître. Son montant dépend du degré de réduction de l’activité professionnelle soit 448,42 € par mois en cas de cessation totale d’activité et de 289,88 € par mois pour une durée de travail inférieure ou égale au mi-temps.

L’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Le montant de l’ARS dépendra de si l’enfant est scolarisé à un niveau primaire, collège ou lycée. Pour la rentrée 2024, il s’élèvera respectivement à 406,98 €, 436,37 € et 454,59 €.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Avec cette augmentation, les bénéficiaires de l’AAH recevront 1.016 € à partir du 1er avril contre 971,37 € actuellement. Selon les situations, cette aide est versée par la CAF ou la caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA).

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Les personnes percevant l’AEEH qui touchaient 142,70 € par mois, recevront désormais 149,26 € pour un montant de base hors complément.

L’allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Elle peut vous êtes versée si vous vous occupez de votre enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. La prestation s’élèvera désormais à 65,81 €.