Parcoursup : qu'est-ce que la phase complémentaire, qui s'ouvre ce jeudi ?

En plus du baccalauréat, les élèves de Terminale ont une autre source de préoccupation à l’approche de l’été : leur choix d’orientation pour les études supérieures. Ce jeudi 15 juin, la phase d’admission complémentaire de Parcoursup s’ouvre.

Les épreuves du bac sont bientôt derrière eux, mais les élèves de Terminale ont un autre sujet à prendre en main : le dossier Parcoursup. Si la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur a déjà commencé à publier ses résultats, il est possible que certains élèves se soient vu refuser l’ensemble de leurs vœux. C’est pourquoi une «phase d’admission complémentaire» a été conçue, et elle ouvre ce jeudi 15 juin.

Cette deuxième vague d’admission s’adresse aux candidats qui n’ont reçu que des réponses négatives de la part des établissements d’enseignement supérieur, ou à ceux qui souhaitent postuler dans de nouvelles formations. La phase d’admission complémentaire permet en effet aux candidats de formuler jusqu’à dix nouveaux vœux dans les formations où des places sont encore disponibles.

«Dès le 15 juin, les candidats pourront consulter via le moteur de recherche Parcoursup les formations proposées : dès l’ouverture, plus de 5.300 formations seront proposées. Le nombre de formations disponibles va augmenter progressivement. La liste des formations proposant des places sera actualisée chaque jour», ont précisé les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur dans un communiqué.

Cette phase complémentaire s’ouvre contre ce jeudi, et doit prendre fin le 12 septembre prochain. Par ailleurs, dès le 1er juillet, les candidats pourront solliciter un accompagnement personnalisé de la Commission d’accès à l’enseignement supérieur de leur académie, pour les aider à trouver le meilleur projet de formation.

La plupart des candidats sur la plate-forme Parcoursup reçoivent malgré tout des réponses dès la phase principale d’admission. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, 86% des lycéens ont déjà reçu au moins une proposition d’admission, «soit près de 2 points de plus qu’en 2022». L'année dernière, 74.000 candidats ont cependant reçu une offre de formation lors de la phase complémentaire.