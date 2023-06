Appareil disparu près du Titanic : quelle est la différence entre sous-marin et submersible ?

Depuis maintenant deux jours, un submersible parti visiter l'épave du Titanic à 4.000 mètres de profondeur dans l'Atlantique nord est porté disparu. Mais qu'est-ce qui différencie ce navire d'un sous-marin ? CNEWS vous explique.

Le temps presse sous les profondeurs. Un submersible touristique, visitant les vestiges du Titanic est porté disparu depuis, dimanche 18 juin. Vaisseau aquatique, qu'est-ce qui le différencie d'un sous-marin classique ?

Les submersibles sont qualifiés comme les premiers sous-marins, datant du XIXe siècle, et qui avaient une très faible autonomie en plongée et en profondeur. Ils sont pour la plupart utilisés à des fins touristiques.

Les sous-marins, eux, peuvent s'immerger dans l'eau beaucoup plus longtemps et sont généralement des navires de combat. Ils ont une autonomie de plongée quasiment illimitée, à la différence des submersibles.

moins de deux jours d'oxygène pour le submersible disparu

Les Etats-Unis, aidés par le Canada et la France, sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver vivants les cinq passagers, dont un Français et un Britannique.

Il reste «environ 40 heures d'air respirable» dans ce navire, le Titan, a prévenu ce mardi un capitaine des garde-côtes américain, Jamie Frederick, lors d'une conférence de presse à Boston.

Les recherches se sont pour l'instant révélées infructueuses, a-t-il précisé.