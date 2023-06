Titanic : homme d’affaires, aviateur, océanaute… qui sont les passagers à bord du «Titan», le sous-marin disparu ?

Dimanche 18 juin, un sous-marin baptisé Titan et visitant l’épave du Titanic a disparu dans l’océan Atlantique avec cinq personnes à bord, dont un homme d’affaires britannique, un autre Pakistanais et un océanaute français.

Les garde-côtes américains et canadiens ont lancé, ce lundi 19 juin, une mission de recherche et de sauvetage pour tenter de retrouver un petit sous-marin touristique, baptisé Titan, utilisé pour se rendre dans la zone du naufrage du Titanic et porté disparu dans l’océan Atlantique au large de l’Amérique du Nord avec cinq personnes à bord.

L'engin submersible, qui appartient à la compagnie OceanGate Expeditions, a commencé sa plongée dimanche avant de perdre contact avec la surface moins de deux heures plus tard, selon les autorités.

Hamish Harding

Le premier passager est Hamish Harding, 58 ans, homme d’affaires britannique et PDG de l’entreprise «Action Aviation», basée à Dubaï.

Sur Instagram, le Britannique a confirmé sa participation à cette mission. «En raison du pire hiver qu'ait connu Terre-Neuve depuis 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023. Une fenêtre météorologique vient de s'ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. Nous avons commencé à naviguer depuis Saint John's, Terre-Neuve, Canada, hier et nous prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain», avait écrit l'homme d'affaires britannique avant le début de cette 5e mission.

Hamish Harding. © Jannicke Mikkelsen/via Reuters

Hamish Harding est allé dans l'espace il y a un an, à bord de la fusée de Blue Origin, New Shepard, pour un vol de dix minutes marquant la cinquième mission habitée réussie pour l'entreprise de Jeff Bezos. Ce dernier est d'ailleurs son «mentor».

Il détient plusieurs mentions dans le Guinness des records.

En juillet 2019, il a fait partie d'une équipe qui a réalisé le tour de la Terre en avion le plus rapide en passant par les deux pôles, en 46 heures, 40 minutes et 22 secondes.

En mars 2021, il a plongé avec un autre explorateur, Victor Vescovo, au plus profond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour, à bord d'un submersible à deux places. Cette mission a été la plus longue passée à une telle profondeur (4 heures et 15 minutes) avec la plus longue distance parcourue (4.600 mètres).

Stockton Rush

Concernant le deuxième passager, il s’agirait de Stockton Rush, directeur général et fondateur d’OceanGate. Pilote de formation, il est devenu à 19 ans le plus jeune pilote d’avion de transport au monde. Dans une interview accordée à SkyNews en février dernier, Stockton Rush évoquait la visite de l'épave du Titanic.

Stockton Rush. © Shannon Stapleton/File Photo/Reuters





«Ce qui frappe vraiment, c'est sa beauté. C'est une épave d'une beauté incroyable. (…) Nous avons plongé et vu le grand escalier et certains des lustres encore suspendus. L'année prochaine, nous espérons envoyer un petit robot à l'intérieur, mais pour l'instant, nous restons à l'extérieur», avait-il dit.

Paul-Henri Nargeolet

Le Français Paul-Henri Nargeolet est un ancien sous-marinier devenu spécialiste de la plongée à grande profondeur et passionné d'archéologie maritime. Originaire de Haute-Savoie et aujourd'hui âgé de 77 ans, cet explorateur des fonds marins a effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine.

Commandant du groupe de plongeurs-démineurs de Cherbourg (Manche, nord-ouest de la France), il devient ensuite pilote de sous-marins au Groupe d'intervention sous la mer, dépendant de la Marine nationale française.

De là il passe à l'archéologie maritime, avec la fouille de plusieurs épaves, au sein de l'association du Groupe de recherche d'archéologie navale.

Dès 1987, Paul-Henri Nargeolet côtoie l'épave à bord du sous-marin français Nautile. S'ensuivront, au fil des ans, des dizaines de plongées ayant permis notamment de remonter plusieurs centaines d'objets.

Les dernières remontent à l'été 2021, raconte le sous-marinier dans une longue interview publiée sur le site de La Cité de la Mer, un musée de Cherbourg.

«Au cours de notre dernière plongée sur la partie avant du Titanic, sans aucun courant ce qui est très rare, nous avons pu observer pour la première fois des parties de l'épave sous un angle différent, ce qui en a fait une plongée particulièrement intéressante», déclarait-il.

Paul-Henri Nargeolet est devenu dès 2007 directeur du programme de recherche de la société RMS Titanic/Phoenix International, qui possède l'épave.

Shahzada Dawood et son fils Suleman

Les deux derniers passagers du sous-marin touristiques sont Shahzada Dawood, vice-président du conglomérat Engro basé à Karachi, dans le sud du Pakistan, et son fils Suleman.

«Pour l'heure, le contact a été perdu avec le submersible et il y a peu d'informations disponibles», a expliqué leur famille. «Nous sommes reconnaissants pour les inquiétudes exprimées par nos collègues et amis et nous voudrions demander à tout le monde de prier pour leur sécurité», a-t-elle ajouté.

Shahzada Dawood. © Engro Corporation Limited/via Reuters

Engro a des investissements dans plusieurs secteurs d'activité : l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

Le père de Shahzada, Hussain Dawood, est régulièrement cité par la presse pakistanaise parmi les hommes les plus riches du pays.

Conçu pour emmener cinq personnes à des profondeurs de 4.000 mètres, avec une autonomie de 96 heures, le Titan a entamé sa descente dimanche. Le contact avec l'engin, mesurant environ 6,50 mètres, a été perdu moins de deux heures après le départ, selon les autorités.