Météo : la barre des 40°C franchie en France pour la première fois en 2023 ce mardi

Un nouveau record de température atteint en 2023. La barre des 40°C a été franchie pour la première fois de l’année en France ce mardi 20 juin à Sartène (Corse-du-Sud), soit quatre jours plus tard qu’en 2022. Les thermomètres de la commune ont affiché 40,2°C à 13h24 ce mardi. Cette température affichée a même permis de battre le record mensuel de la ville, établi en juin 2022 avec 40,1°C.

#canicule #sirocco #Corse pic.twitter.com/U8rPBGIASL — Meteociel (@meteociel) June 20, 2023

D’après la Chaîne Météo, la vague de chaleur touchant la Corse depuis ce mardi devrait perdurer ce mercredi sous l’effet du sirocco.

La barre des 40°C a été franchie avec 40.2°C relevé à Sartène. La #Chaleur est remarquable dans l'ouest de la #Corse depuis ce matin et le restera demain sous l'effet du vent #sirocco. Le précédent record était il y a 1 an, avec 40.1°C le 21 juin 2022. pic.twitter.com/AxUPslixzT — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 20, 2023

En 2003, ce seuil de 40°C a été dépassé à 100 reprises en France, un record selon les données fournies par Météo-France.

Il a été franchi plus de six fois en 365 jours lors de seulement six années : en 2019 (95), en 2022 (57), en 2020 (19), en 2017 (14), en 1982 (11) et en 1983 (21).