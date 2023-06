Le plasticien Claude Lévêque mis en examen pour viols sur mineurs

Claude Lévêque, artiste plasticien âgé de 70 ans, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a annoncé le parquet de Bobigny vendredi 23 juin. D’autres victimes ne sont pas à exclure.

Deux frères, mineurs à l’époque des faits, auraient été victimes pendant plusieurs années d’agressions sexuelles et viols de la part du plasticien Claude Lévêque. «Deux victimes sont visées dans les qualifications retenues, sans exclure qu’il puisse y en avoir d’autres qui se déclareraient pendant l’information judiciaire» a indiqué le parquet de Bobigny ce vendredi.

L’artiste de 70 ans a été mis en examen pour «viols sur mineur de 15 ans», «viols sur mineur par personne ayant autorité» et «agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité» a précisé le parquet.

Cette mise en examen intervient dans le cadre d’une enquête ouverte au printemps 2019 et confiée à la sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis, département de résidence de Claude Lévêque. L'enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le sculpteur Laurent Foulon.

Ce dernier avait confié dans les colonnes du Monde qu’il avait été violé par le plasticien de ses 10 ans jusqu’à ses 17 ans, dans les années 1980. Dans son cas, les faits sont prescrits, mais deux autres victimes ont pu être identifiées.

L'artiste dénonce des «propos diffamatoires et calomineux»

Originaires de la Nièvre, ces deux frères connaissaient Claude Lévêque depuis leur enfance. L'artiste était le témoin du mariage de leurs parents.

L’un des deux a évoqué des relations sexuelles avec le plasticien entre l’âge de 13 et 16 ans, de 1997 à 2000. Il a expliqué avoir été «masturbé» plusieurs fois par l’artiste. «Cela ne me plaisait pas, mais je le supportais […] C’était contraint pour moi, même s'il n'y a jamais eu de violence physique, son comportement et sa forme de manipulation me faisaient accepter ça» a confié une des victimes aux enquêteurs.

De son côté, son frère aurait été victime de viols par sodomie lorsqu'il avait entre 10 et 11 ans.

Dès l'ouverture de l'enquête, Claude Lévêque avait dénoncé des «accusations graves» et des «propos diffamatoires et calomnieux soutenus par Laurent Foulon», estimant que ce dernier faisait preuve d’un «acharnement incessant» envers lui.