Paris : des passagers évacués sur les voies après la panne d'un RER sous un tunnel (vidéo)

Des centaines de voyageurs ont été évacués d'un train de la ligne B du RER au niveau de la gare du Nord, à Paris, en raison d'une panne d'électricité. Les passagers ont été contraints de descendre sur les voies pour rejoindre la gare.

Une rupture d'alimentation électrique entre la gare du Nord et Châtelet, à Paris, a perturbé fortement la circulation des rames du RER B et du RER D, ce dimanche 25 juin, conduisant des centaines de voyageurs à descendre sur les voies pour quitter un train en panne et rejoindre la gare.

DIRECT - #Paris : Des centaines de voyageurs ont été évacués d’un train du #RERB sous un tunnel en raison d’une panne électrique à #GareduNord.





Le #RERD est également interrompu entre Gare de Lyon et #StadeDeFrance - St-Denis pour la même cause. ( unkjerem) #SNCF pic.twitter.com/IiIT5FSsEk — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) June 25, 2023

Pour le RER B, le trafic est interrompu entre Châtelet - Les Halles et Le Bourget et devrait reprendre dans la soirée. La préfecture de Seine-Saint-Denis conseille aux visiteurs du salon du Bourget d’emprunter les navettes gratuites vers le Fort d’Aubervilliers pour rejoindre la ligne 7 du métro ou la ligne T11 depuis la gare RER du Bourget pour rejoindre le RER C ou la ligne H.

Le trafic est interrompu entre Châtelet – Les Halles et Le Bourget et reprendra vers 20h00. Cela fait suite à une panne électrique à Gare du Nord #RERB — RER B (@RERB) June 25, 2023

Le trafic est par ailleurs fortement perturbé sur le reste de la ligne.