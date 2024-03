Panne du RER C à Paris : exaspérés, des usagers bloqués dans une rame sortent sur les voies (vidéos)

Durant deux heures, le trafic des trains du RER C, ainsi que celui de la gare de Paris-Austerlitz, a été interrompu à la suite d’une panne électrique ce lundi 18 mars, a annoncé la SNCF.

Les voyageurs ont dû s’extirper et descendre. Le trafic des trains a été interrompu lundi soir pendant environ deux heures sur la ligne du RER C, en raison de la panne électrique d'un poste d'aiguillage de la gare de Paris-Austerlitz, qui a également perturbé le trafic entre Paris et les Aubrais (Loiret), a-t-on appris auprès de la SNCF.

2h avant de nous laisser sortir et en plus y’a personne pour aider vous avez pas honte #rerc pic.twitter.com/vhrNiRBasx — løuiz (@_thinktree) March 18, 2024

Les passagers d'un RER C bloqué pendant «près de deux heures» à proximité de la gare Bibliothèque François-Mitterrand, se sont retrouvés sur les voies, selon des images circulant sur les réseaux sociaux.

Toujours dans l'attente d'un train à 23h

«Les voyageurs ont choisi par eux-mêmes de descendre parce qu'ils étaient à proximité de la gare», a affirmé une porte-parole de la SNCF, qui a précisé qu'en gare, des agents SNCF «étaient là pour les accueillir».

En raison d'une panne électrique sur le RER C, petite escapade obligatoire des voyageurs sur les voies après 2 heures d'attente entre deux stations à Paris. pic.twitter.com/VWZMU81Xkh — FranceUnie PhdeVilliers (@FrPhdeVilliers) March 18, 2024

Les circulations ont dû être interrompues entre Champs de Mars et Bibliothèque François-Mitterrand, a précisé la SNCF, selon qui d'autres trains «ont été immobilisés hors quai».

Les équipes de SNCF Réseau «ont pu réactiver le poste» d'aiguillage et le trafic a repris «un peu avant 22h», de manière «progressive», selon cette source. Des passagers attendaient encore un train en gare d'Austerlitz vers 23h.