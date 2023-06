«Je fais le tour du Vieux-Port (...) je suis sûr qu’il y a 10 offres d’emploi» : la phrase d'Emmanuel Macron qui passe mal

En déplacement à Marseille ce lundi 26 juin, Emmanuel Macron a affirmé à une mère de famille qu'il était possible de trouver facilement «10 offres d'emploi» sur le Vieux-Port.

Après avoir, en 2018, assuré à un jeune horticulteur qu'il suffisait de «traverser la rue» pour trouver un emploi, Emmanuel Macron a tenu des propos similaires ce lundi 26 juin, lors d'un déplacement à Marseille (Bouches-du-Rhône). Interpellé par une mère de famille lui décrivant la situation de son fils, au chômage, le chef d'Etat a répondu : «Je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu’il y a 10 offres d’emploi».

Cette Marseillaise lui expliquait que son fils, âgé de 33 ans, a «11 mois de loyer à payer» et «se noie» car privé de RSA. «Il est où le fiston ?, a demandé Emmanuel Macron. Il veut travailler dans quoi votre fils ? Je serais surpris qu'il n'y ait pas un café ou un restaurant qui ne cherche pas» sur le Vieux-Port.

Emmanuel Macron à la mère d'un demandeur d'emploi : «On descend ensemble, on fait le tour du Port, je serais surpris qu’il n’y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas», dans #Punchline pic.twitter.com/pErcN2W0z6 — CNEWS (@CNEWS) June 26, 2023

Assurant que l'intéressé cherche bel et bien à travailler, la mère de famille lui a répondu qu'il n'avait toutefois «pas assez d'argent pour les transports». Citant alors les «dispositifs d'aide» existants, le chef d'Etat a proposé à son interlocutrice : «votre fils il va voir un de mes collaborateurs et dès ce soir il a un rendez-vous pour un job».

Cette nouvelle «petite phrase» n'a pas manqué de faire réagir dans l'opposition. «Après avoir traversé la rue, il faut traverser le Vieux-Port pour trouver un emploi maintenant ?», a ainsi tweeté le sénateur socialiste Patrick Kanner, tandis que sa collègue LR Valérie Boyer a ironisé, assurant que «quand Emmanuel Macron ne sera plus président, il pourrait se reconvertir comme agent chez Pôle Emploi».

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a de son côté estimé que «face au mépris du peuple, le seul chômeur que l'on espère dans le pays, c’est Emmanuel Macron».

Le président de la République a lui-même fait le lien entre ses propos et sa déclaration de 2018, qui lui avait valu de nombreuses critiques : «Quand j'étais plus jeune, je disais "vous traversez la rue"», a-t-il ironisé. Avant d'ajouter : «C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier».

En décembre 2021, lors de son interview avec Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin pour l'émission «Où va la France ?», Emmanuel Macron avait pourtant regretté certains de ses propos polémiques, souvent perçus comme durs ou arrogants.

«Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que ce n’est jamais bon et même inacceptable, avait-il déclaré à l'époque. Dans certains de mes propos, j’ai pu blesser des gens. On peut faire bouger les choses sans blesser. C’est ça que je ne referai plus».