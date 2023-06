Les amendes pour consommation de drogue bientôt payables immédiatement en liquide ou carte bancaire

Attendu à Marseille, ville gangrenée par le trafic de drogue, Emmanuel Macron a déclaré dimanche vouloir que les amendes pour consommation de drogue soient payables immédiatement.

Une solution efficace ? Pour faire face au trafic de drogue, notamment à Marseille, le président de la République a émis le souhait que les amendes pour consommation de drogue soient payables dans l’immédiat, en liquide ou par carte bancaire.

350.000 procès-verbaux ont été dressés en France depuis 2020 pour consommation de drogue. Mais seuls 35% d’entre eux sont finalement réglés, ce qui est «inacceptable» pour Emmanuel Macron. Un phénomène qui s’explique par le fait que le règlement de ces procès-verbaux peut être fait par télépaiement entre 45 et 60 jours.

Interrogé par La Provence à ce sujet, le président de la République a annoncé avoir demandé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de «préparer un décret pour la fin de l’été» pour mettre en place ce paiement immédiat.

Ainsi, dès la rentrée, les détenteurs de stupéfiants pourraient s’acquitter d’une amende de 200 euros pour une première consommation, à payer dans l’immédiat.

5.000 terminaux de paiements vont être distribués, tout au long de l’été, aux agents de police. L’infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a indiqué que plus de 40% des 15 à 64 ans en avait déjà consommé au moins une fois dans leur vie.