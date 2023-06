Qu’est-ce que le «beer-yoga», cette tendance qui débarque en Europe

Venu tout droit des Etats-Unis, le «beer-yoga» fait de plus en plus d’adeptes en Europe et notamment au Danemark et en Allemagne. Associé au plaisir de boire de la bière, ce yoga particulier allie sport et dégustation.

Le concept semble avoir émergé au célèbre Burning Man, ce gigantesque festival qui accueille chaque année près de 70.000 personnes dans le désert du Nevada aux Etats-Unis. Loin d’être une plaisanterie, le «beer-yoga» (en français yoga bière) s’est peu est à peu exporté dans le monde.

Comme dans un cours traditionnel de yoga, les pratiquants effectuent des mouvements basiques. A la différence près que les enchaînements sont entrecoupés de gorgées de bière. Néanmoins, l’idée n’est pas d’avoir la descente la plus rapide, le concept réside plutôt dans le fait d’atteindre un niveau de pleine conscience tout en sirotant une des boissons préférées des Français.

Des séances sérieuses et bienveillantes

Au Danemark, l’activité rassemble déjà de nombreux amateurs. Certains se réunissent par dizaines à la belle saison sur un quai du port de Copenhague.

En début de séance, le professeur distribue une canette à chaque participant, qui l’utilise par la suite dans les différentes postures, entre les exercices de respiration et de souplesse. Des acclamations peuvent fuser lorsqu'un yogi parvient à rester en équilibre sur une jambe la canette posée sur la tête.

Du côté de l'Hexagone, plusieurs cours sont dispensés entre autres à Lille (Nord) avec l'association Beer Yoga France. Selon les séances, les pratiquants ont le choix entre une bière ou un verre de vin.

Accessibles à toute personne majeure, il n’est pas nécessaire d’être un sportif confirmé mais plutôt de faire preuve de bonne volonté.