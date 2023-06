Marseille : la ville aura un nouvel hôpital militaire pour «préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité», annonce Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 27 juin la construction d'un nouvel hôpital militaire à Marseille pour «préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité».

Un projet de grande ampleur. En déplacement à Marseille (Bouches-du-Rhône), Emmanuel Macron a annoncé ce mardi la construction d'un nouvel hôpital militaire pour «préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité».

«Votre hôpital jouera un rôle clé en cas de guerre de haute intensité, pour pouvoir accueillir plus de militaires qui seraient touchés par des blessures très graves», a-t-il ajouté.

Un investissement à hauteur de 300 millions d’euros

Dans le détail, ce nouvel hôpital viendra remplacer, d’ici à la prochaine décennie, l’hôpital Laveran dans les quartiers Nord. Quelques 300 millions d’euros seront investis pour sa construction, en plus des 240 millions annoncés par le chef de l’Etat comme soutien à l’Assistance-publique des Hôpitaux de Marseille.

«L’actuel hôpital militaire par endroit ne répond plus aux normes et standards de soins ou de sécurité, (…) sa rénovation est très difficile voire impossible à certains égards, c’est trop cher et elle perturberait l’offre de soins», a justifié Emmanuel Macron.

«Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir, il sera un concentrateur et un incubateur de compétences et il sera un véritable outil de défense en pleine autonomie pour pouvoir mieux nous engager aux combats et mieux recevoir nos blessés», a-t-il précisé.

Et pour cause, «conjuguant science médicale, spécificités militaires, cet établissement sera encore plus agile, plus modulaire, adaptable aux différentes situations sanitaires de temps de paix, comme en temps de crise», s’est félicité le président de la République, annonçant un projet qui sera, selon lui, en cohérence avec les équipes de l’hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne à Toulon.