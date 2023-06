Construction d'un nouvel hôpital militaire à Marseille : qu'est-ce qu'une guerre de haute intensité dont a parlé Emmanuel Macron ?

En visite à Marseille, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 27 juin la construction future d'un nouvel hôpital militaire dans la cité phocéenne, notamment, a précisé le chef de l'Etat, pour «préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité». Quel est ce type de conflit ?

Les Bouches-du-Rhône aux avant-postes. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mardi la construction future d’un nouvel hôpital militaire à Marseille pour «préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité».

Ce terme s'est imposé depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, lorsque de nombreux pays européens ont été forcés de devoir repenser leur stratégie militaire, et notamment la défense de leur territoire, par crainte d’un conflit à proximité. Le sujet a ainsi été au cœur de l'élection présidentielle en France, durant le mois d’avril 2022.

Une guerre physique et hybride

D’après la Revue Défense Nationale, une guerre qualifiée de «haute intensité», désigne «la mise en œuvre des capacités les plus avancées ou les plus puissantes, à l’exception probable des armes nucléaires», renvoyant, elles, à une guerre totale.

En somme, ce type de guerre nécessite le déploiement des ressources à la fois matérielles d’un pays, qu’il s’agisse des armes ou munitions et des hommes. Mais ce type de conflit doit aussi composer avec une nouvelle dimension : la cybercriminalité. A cet égard, on utilise d'ailleurs parfois l'expression guerre hybride, un type de guerre déjà actif en Ukraine.

D'ailleurs, concernant le seul aspect de la cybercriminalité et preuve que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur, en France, plus de la moitié des entreprises ont été victimes de cyberattaques pour la seule année 2021, selon le baromètre de la sécurité en entreprise CESIN.

Pour lutter contre ce fléau grandissant, mais aussi protéger le pays sur le long terme, Emmanuel Macron annonçait ainsi, en janvier dernier, plus de 400 milliards d’euros pour les armées, dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire (LPM) de 2024 à 2030.