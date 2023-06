Refus d'obtempérer à Nanterre : des policiers pris à partie, 9 interpellations

Plusieurs feux de mobilier urbain ont été constatés en début de soirée dans plusieurs cités de Nanterre (Hauts-de-Seine) où un jeune de 17 ans a été tué ce mardi matin après un refus d'obtempérer. Des policiers ont été pris à partie. On dénombre 9 interpellations.

Faut-il craindre une nuit marquée par d'importantes violences urbaines à Nanterre ? Ce mardi, en début de soirée, des individus ont mis le feu à du mobilier urbain dans plusieurs cités de Nanterre, d'après une source policière à CNEWS.

Des policiers ont par ailleurs été victimes de jets de mortiers et de bouteilles en verre. 9 personnes ont été interpellées.

Deux plaintes vont être déposées par la famille du jeune Naël (17 ans), conducteur tué dans la matinée de ce mardi 27 juin, après un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine).

L'une va être déposée pour homicide volontaire et l'autre pour faux en écriture publique, car «les policiers ont menti en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter et de commettre un homicide sur leur personne», a dénoncé Me Bouzrou, avocat de la famille.