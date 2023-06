Soldes d'été 2023 : voici la date de début et de fin pour chaque département

Le coup d’envoi des soldes d'été sera donné ce mercredi 28 juin. Des démarques que les consommateurs pourront retrouver jusqu’au 25 juillet, sur une grande partie de la France métropolitaine, à l’exception de la Corse et des départements d’Outre-mer.

Un calendrier national et quelques exceptions locales. Fixés par le ministère de l’Economie à l’échelle nationale, les soldes d’été débutent ce mercredi 28 juin à 8h du matin pour une durée de quatre semaines. Les consommateurs pourront profiter de réductions partout sur l’Hexagone jusqu’au mardi 25 juillet au soir.

Des soldes plus tardifs selon les départements

Toutefois, plusieurs départements, sept cette année, bénéficient de dérogations locales, comme le précise le site officiel de l'administration française Service-Public.fr.

En Corse notamment, les démarques d'été seront présentes dans les magasins à compter du 12 juillet et jusqu'au 8 août.

© Service Public (DILA)

Plusieurs départements d'Outre-Mer verront également les soldes commencer plus tard dans la saison. Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrira le bal le 19 juillet et jusqu'au 15 août, suivi de la Réunion à partir du 2 septembre et jusqu'à la fin du mois. En Guadeloupe, les consommateurs profiteront de rabais entre le 30 septembre et le 28 octobre.

Quant à la Martinique, les soldes s'y feront un peu plus tard, du 5 octobre au 1er novembre. Enfin, Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin seront les derniers à proposer des démarques, qui s'échelonneront entre le 8 octobre et le 4 novembre.

Si les soldes d'hiver 2023 ont été globalement plus fructueux que l’année précédente, à l’exception du secteur de prêt-à-porter, le pouvoir d’achat reste le sujet de nombreuses tensions pour les Français en ce contexte inflationniste.