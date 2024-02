Soldes d'hiver 2024 : pourquoi les commerçants s'attendent-ils à un mauvais bilan ?

Le peu d’engouement pour les soldes d’hiver qui se terminent ce mardi remet en cause la période de rabais. Les acteurs du prêt-à-porter souhaitent une refonte du système.

Entre mercredi 10 janvier et ce mardi 6 février, les habitants de France métropolitaine ont eu la possibilité de se ruer dans leurs magasins préférés pour profiter des soldes d’hiver. Mais la quête des promotions n’attire plus la clientèle, au grand désarroi des professionnels.

Les acteurs du prêt-à-porter font face à une concurrence féroce tout au long de l’année. Les offres promotionnelles permanentes proposées par les boutiques en ligne provoquent la perte d’intérêt pour les soldes de la part des clients.

Pour pallier le problème, les boutiques physiques misent sur un écosystème digital et des ventes privées qui sont proposées aux consommateurs détenteurs d’une carte de fidélité. Mais cela ne suffit pas, la clientèle souffre de l’inflation qui sévit en France.

La hausse des produits alimentaires et de l’énergie a provoqué la réserve de la clientèle de prêt-à-porter. Un sondage d'OpinionWay révélait que 63% des Français avaient réduit leurs achats mode en 2023, tandis que 19% se disaient prêts à le faire.

Autre coup dur pour les soldes d’hiver 2024, les mouvements sociaux. En effet, la fronde des agriculteurs français a démarré huit jours après l’ouverture des promotions au sein des boutiques de vêtements. Le blocage des autoroutes tout autour de la France a dissuadé les consommateurs de profiter du rabais promis par leurs magasins préférés pendant quatre semaines.

Ces derniers mois, de plus en plus d'enseignes de prêt-à-porter ont fait face à une situation économique fragile. Kookaï, Don't Call Me Jennifer, Kaporal, Burton of London... Toutes ont été placées en redressement judiciaire à cause de la crise du textile.