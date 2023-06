Yvelines : à 12 ans, il saute dans la Seine pour sauver un enfant et un adulte de la noyade

Un adolescent de 12 ans a sauvé un enfant de 8 ans et un adulte de la noyade, dans l'après-midi du samedi 24 juin à Limay (Yvelines).

Jeune mais déjà héroïque. A Limay (Yvelines), samedi 24 juin, le pire a été évité grâce à Mohamed, un jeune adolescent de 12 ans, durant l’événement «Limay sur Seine», qui rassemblait plusieurs habitants de la commune durant l’après-midi.

Alors qu’un enfant de 8 ans était accidentellement tombé dans la Seine, il avait été secouru par un homme qui s’était jeté dans le fleuve pour lui venir en aide. Seulement ce dernier s’était retrouvé en difficulté.

Le jeune Mohamed s’est alors précipité dans l’eau pour sauver l’adulte et l’enfant de la noyade. Ce geste courageux a été salué par de nombreux témoins présents, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Les deux victimes sont sorties de l’eau avant l’arrivée des secours, et ont été conduites aux urgences à l’hôpital François Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Samedi dernier à Limay, Mohamed, 12 ans, n’a pas hésité une seconde à sauter dans la Seine pour sauver de la noyade un enfant de 8 ans tombé accidentellement dans le fleuve ! Il a ensuite été félicité par les forces de l’ordre ! (Mantes Actu) pic.twitter.com/WoTajobCVr — Le Média Positif (@LMPositif) June 27, 2023

En plus d’avoir été salué par les témoins, le geste de Mohamed a été relevé par les policiers, qui l’ont félicité, puis lui ont remis un écusson de la police nationale.

Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes de noyade, ont alerté les ministères de la Santé et des Sports, dans leur campagne de prévention «Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux», lancée le lundi 19 juin et visible jusqu’au vendredi 14 juillet.