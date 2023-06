Sondage : 77% des Français favorables à l’interdiction du port du voile chez les joueuses de football lors des compétitions

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 29 juin, indique que 77% des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile chez les joueuses de football lors des compétitions. Un avis tranché qui intervient alors que le Conseil d’État doit précisément se prononcer le même jour sur cette question.

À l’heure où le règlement de la Fédération française de football (FFF) interdit «tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale», le Conseil d’État doit rendre, ce jeudi 29 juin, sa décision concernant le port du voile chez les joueuses de football lors des compétitions sportives.

Une nette majorité de Français a toutefois déjà un avis bien défini sur la question. A en croire un sondage CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 29 juin, 77% d'entre eux estiment ainsi qu'il faut interdire aux joueuses voilées de porter ce signe religieux au cours des compétitions sportives. En face, ils sont 23% à se prononcer contre cette interdiction.

Dans le détail, parmi les 1.009 répondants, peu de différences apparaissent entre les hommes et les femmes. Chacun des deux sexes se prononce en effet en majorité pour l’interdiction du hijab dans le football lors des compétitions sportives, respectivement à 79% et 75%.

Concernant la répartition par âge, ce sont les 65 ans et plus qui sont les plus favorables à cette interdiction à 91%. Ils sont suivis par les 50 ans et plus (86%) et les 35-49 ans (74%). Chez les 18-24 ans, les avis sont plus mitigés. Les jeunes sont seulement 52% à avoir répondu «oui» à la question «faut-il interdire aux joueuses de football de jouer voilée lors des compétitions ?».

Considérant le profil sociologique des répondants, ce sont les CSP+, soit les catégories socio-professionnelles les plus favorisées, qui se montrent les plus favorables (80%) quant à l’interdiction du port du voile chez les joueuses de football lors des compétitions. Arrivent ensuite les CSP- (77%) et les inactifs (75%).

La droite convaincue, la gauche partagée

Sur le plan politique, si l’écrasante majorité des sondés, quelle que soit leur proximité politique, estime qu’il faut interdire aux «hijabeuses» de porter le voile lors des compétitions sportives, les résultats montrent toutefois une certaine nuance.

À droite, ce sont les sympathisants du Rassemblement national (RN) qui se sont montrés les plus fermes sur l’interdiction du port du voile lors des matchs en compétition avec 91% de «oui». Ils sont suivis par les partisans de Reconquête (89%) et des Républicains (88%).

Si la droite est largement en faveur de cette interdiction, la gauche, elle, est plutôt partagée même si le «oui» l’emporte. À la question «faut-il interdire aux joueuses de football de jouer voilée lors des compétitions ?», seulement 57% des sympathisants de la France Insoumise (LFI) ont répondu «oui». Par ailleurs, ce sont les partisans du Parti Socialiste (PS) qui se sont montrés les plus favorables à l'interdiction du hijab dans le football lors des compétitions avec 65%, suivie de près par la gauche radicale (63%) et EELV (62%).

Les partisans du parti présidentiel Renaissance sont 83% à affirmer qu’il faut interdire le voile aux footballeuses lors des compétitions sportives.

Une décision très attendue

Ce jeudi 29 juin, le Conseil d’État doit rendre sa décision sur cette question peu avant 14h. Lundi, le collectif des «Hijabeuses» avait contesté l’article 1 de la FFF interdisant «tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale».

Le rapporteur public, dont l’avis est généralement suivi, est allé dans le sens du collectif au cours de l’audience recommandant à la FFF l’annulation de cet article et la modification de son règlement. La position prise par le rapporteur public a alors déclenché une avalanche de réactions politiques, et cela jusqu’au gouvernement.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait alors estimé mardi que l’«on n'a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport» dénonçant, par la même occasion, «les associations communautaristes» qui ne veulent, selon lui, «non pas défendre une cause très noble qui est la liberté de culte» mais donner «un coup de boutoir contre la République».

Du côté des «Hijabeuses», c'est l'incompréhension qui règne. «C’est incompréhensible pour nous puisque nous sommes des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce que l’on veut c’est jouer au football», a dit la présidente du collectif au micro de CNEWS.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 27 au 28 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.