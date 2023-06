Départ en vacances d’été : quelles sont les prévisions de trafic pour ce week-end en France ?

Certaines routes de France devraient être particulièrement chargées pour ce premier week-end de juillet. Voici les zones où la circulation s’annonce dense et compliquée pour les automobilistes, selon Bison futé.

Les vacances d’été approchent à grand pas et les embouteillages sur les autoroutes également. Le premier week-end de juillet n’échappe pas à la règle et il est impératif de bien réfléchir avant de prendre la route. D’après Bison futé, cette période est d’ailleurs souvent privilégiée par les Français sans enfants qui préfèrent partir avant les familles, puisque les vacances scolaires ne commencent que la semaine prochaine, mais également par les «touristes étrangers venant des pays voisins».

La circulation s’annonce donc dense dès ce vendredi 30 juin pour les automobilistes sur les routes de France. Dans le sens des départs, la journée est classée «orange» sur tout le pays, et «rouge» en Ile-de-France. Attention à l’autoroute A7 qui devrait être la plus chargée sur l’ensemble de l’Hexagone, selon les prédictions de Bison futé. Entre Lyon et Orange, la circulation y sera «très difficile», à éviter à tout prix entre 16h et 18h.

@Bison futé



Partir avant 12h de la région parisienne

Pour tous les vacanciers de la région parisienne, il sera très compliqué de sortir de l’Île-de-France, notamment sur l’A10 et l’A6. Bison futé conseille alors de partir avant 12h pour éviter au maximum les ralentissements.

Pour tous les franciliens du sud-est, il est important d’éviter au maximum l’A63 entre Bordeaux et Bayonne ce vendredi. Privilégiez un autre trajet si vous souhaitez vous diriger vers l’Espagne en passant par Bilbao entre 17h et 19h.

«En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end qui sont nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée», précise Bison futé dans ses prévisions pour l’ensemble du territoire français.

Samedi 1er juillet, si le pays repasse en vert, l'Ile-de-France reste «orange». La circulation sera toujours ralentie pour sortir de cette zone après 8h.