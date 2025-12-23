Vacances de Noël : voici les prévisions de Bison Futé pour les 24 et 25 décembre

À la veille des fêtes de Noël, Bison Futé prévoit une forte affluence sur les routes en particulier mercredi 24. Voici l'heure avant laquelle il faut partir pour éviter les embouteillages.

La journée la plus chargée sur les routes est prévue pour mercredi 24 décembre, dans le sens des départs, le niveau de trafic devrait être très élevé dès le début de la matinée jusqu'en début de soirée. Les niveaux de trafic les plus importants devraient être observés en direction de la côte normande, de la côte atlantique, en région Auvergne-Rhône-Alpes et et des axes en direction de l'arc méditerranéen.

En Île-de-France, les déplacements seront très nombreux dès le milieu de la matinée. Les derniers préparatifs pour le réveillon, les trajets pendulaires, ainsi que les déplacements vers les lieux des festivités, devraient rendre la circulation difficile sur l'ensemble de l'Île-de-France, et ce jusqu'en début de soirée. Il est préconisé de quitter la région avant 9h ou après 19h.

L'autoroute A13 entre Paris et Caen

Bison Futé préconise d'éviter cette portion de l'autoroute A13 entre 13h et 18h. Le trafic est annoncé dense sur l'ensemble du secteur.

L'autoroute A11 entre Paris et Nantes

Pour éviter les embouteillages, il est recommandé de circuler dans ce secteur avant 10h. La circulation y sera dense entre 10h et 19h.

L'autoroute A10 entre Orléans et Poitiers

Cet axe sera particulièrement emprunté entre 11h et 18h. L'indicateur préconise un départ plus tôt le matin ou après 18h. Le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines sera également particulièrement emprunté entre 9h et 19h. Le trafic y sera saturé entre 10 et 13h.

L'autoroute A6 à hauteur de Fleury-en-Bière

Le trafic est annoncé saturé par Bison Futé au niveau de la gare de péage de Fleury-en-Bière en direction de la Méditerranée. Il sera préférable d'éviter le secteur entre 11h et 16h.

L'autoroute A7 entre Lyon et Orange

Il est fortement déconseillé d'emprunter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange. Le trafic sera saturé 13h et 16h sur cette portion.

L'autoroute A46 et la route nationale 346

Entre 11h et 18h le trafic sera saturé au niveau du contournement Est de Lyon. La circulation sur cet axe sera très difficile tout au long de la journée. Bison Futé conseil de se tourner vers un itinéraire bis ou bien de passer cette zone avant 11h ou après 18h.

En ce qui concerne la journée du jeudi 25 décembre, le trafic sera fluide sur l'ensemble du territoire. Des difficultés de circulation seront à prévoir à partir du 26 décembre notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, passage obligé pour rejoindre les stations de ski des Alpes.