Emeutes en France : vers un week-end sous très haute tension ?

Après plusieurs nuits de violences à Nanterre (Hauts-de-Seine) et dans d'autres villes en France, le gouvernement a annoncé, ce vendredi 30 juin, une sécurité renforcée, à la veille d'un week-end qui pourrait s'avérer sous très haute tension.

Les scènes de pillage, d'affrontements et d'incendies se poursuivent. Depuis mardi 27 juin, et la mort de Nahel (Hauts-de-Seine), un jeune homme de 17 ans tué par un tir d'un policier à Nanterre, en marge d'un contrôle routier duquel il aurait tenté de se soustraire, les violences continuent partout en France.

Ce samedi, jour des obsèques de Nahel prévues pour se dérouler à Nanterre dès 11h, la tension pourrait encore monter d'un cran. Selon une information de CNEWS, beaucoup de jeunes de cités de France (Marseille, Lyon, notamment…) seront présents.

En réponse aux débordements et aux violences, le gouvernement a annoncé ce vendredi le déploiement de blindés de la gendarmerie, selon une information du maire de Nanterre Patrick Jarry.

«Ces prochaines heures vont être déterminantes et je sais pouvoir compter sur votre engagement sans faille dans le respect des lois et de la déontologie», a de son côté écrit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'intention des forces de l'ordre et aux pompiers, dont les effectifs ont été élargis, passant ce vendredi à 45.000 contre 40.000 la veille.

Des appels à l'émeute relayés sur les réseaux sociaux

Par ailleurs, de nombreux messages appelant à l'émeute se partagent en ligne, sur les réseaux sociaux depuis mardi. L'un d'entre eux évoque un rassemblement de «toutes les cités de France», sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris pour «choquer l'État», ce samedi 1er juillet dans la soirée, à partir de 23h.

D'autres messages appelant à des rassemblements continuent de circuler. Ce vendredi après-midi, une cinquantaine de pillards se sont par exemple introduits dans le centre commercial Créteil Soleil situé à Créteil (Val-de-Marne), en réponse à un message posté sur les réseaux sociaux. Des appels à l'émeute à partir de 22h ce vendredi sont évoqués dans une majorité de villes des Hauts-de-Seine, où Nahel à perdu la vie ce mardi 27 juin.

Plusieurs couvre-feu mis en place

Les autorités craignent que les émeutes se poursuivent tout au long du week-end et plusieurs préfets ont déposé des arrêtés visant à interdire les rassemblements comme à Marseille, Bordeaux ou Lyon.

Des maires ont quant à eux annoncé des couvre-feux comme à Denain (Nord) dès 20h et jusqu'à 5h à partir de ce vendredi soir et jusqu'au lundi 3 juillet, à Clamart (Hauts-de-Seine) entre 20h et 6h jusqu'au lundi 3 juillet, ou encore à Compiègne (Oise) pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un représentant légal ou d'un parent.

En Île-de-France, les bus et tramways sont interrompus à 21h jusqu'à nouvel ordre, après une demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.