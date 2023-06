Matthieu Valet sur les émeutes : «La nuit dernière, c'était des scènes d'apocalypse»

Invité de La Matinale de CNEWS ce vendredi 30 juin, Matthieu Valet, porte-parole du syndicat SICP Police, est revenu sur la troisième nuit d'émeutes provoquées en réaction à la mort de Nahel, évoquant des «scènes d'apocalypse».

Émeutes, pillages, affrontements avec les forces de l’ordre… La nuit du jeudi 29 au 30 juin a été particulièrement violente sur tout le territoire français, en réaction à la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un policier mardi dernier. Au total, au moins 667 personnes ont été interpellées, et 249 policiers et gendarmes ont été blessés.

«On vit des moments d’intensité unique dans l’histoire de notre République. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on avait vécu des événements de haute intensité, comparables aux émeutes de 2005, à la suite des décès de Zyed et Bouna. La nuit dernière, c’était des scènes non plus d’insurrection, mais d’apocalypse», a déclaré Matthieu Valet, porte-parole SICP Police, dans la Matinale de CNEWS.

Il a notamment déploré que de nombreux bâtiments publics aient été pris pour cibles pendant la nuit. «Aujourd’hui, ces émeutiers, qui n’ont rien à voir avec l’affaire Nahel de Nanterre, sont déterminés à s’en prendre à nos institutions de la République. Tous les bâtiments y passent : les mairies, les crèches, les écoles, les centres municipaux, les commissariats», a-t-il ajouté, soulignant le rôle «très important» des réseaux sociaux dans l’organisation des émeutes. Matthieu Valet affirme également que de nombreux émeutiers «veulent tuer les policiers».

Après cette nouvelle nuit particulièrement tendue, le président de la République, Emmanuel Macron, va présider une nouvelle cellule de crise interministérielle ce vendredi à 13h.