Emeutes en France : des restaurants McDonald's et une médiathèque incendiés en Lorraine

Des émeutes embrasent le pays depuis le début de la semaine, à la suite du décès de Nahel, tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine). En Lorraine, de nombreux individus se sont regroupés la nuit dernière durant les émeutes. Des restaurants McDonald's ainsi qu'une médiathèque ont été brûlés en Alsace et en Moselle.

La Lorraine n'échappe pas aux émeutes et révoltes qui émaillent le pays depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier. Au cours de ces violences urbaines perpétrées la nuit dernière, des restaurants McDonald's, une médiathèque et des véhicules ont été incendiés en Moselle et en Alsace, où plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées.

Après cette nouvelle nuit d'émeutes, le maire de Metz François Grosdidier (ex-LR) a constaté la totale infériorité numérique des forces de l'ordre, face aux centaines de délinquants dispersés. Incendiée, la bibliothèque de Metz-Borny a été détruite.

«Les sapeurs-pompiers, victimes de tirs de mortiers, n'ont pas pu intervenir. La police nationale n'a pas pu rejoindre la police municipale pour assurer la protection des soldats du feu. Ainsi disparaît la bibliothèque Jean Macé», a souligné François Grosdidider sur Facebook. La mairie du quartier de Borny avait déjà été incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi.

De nombreux internautes actifs sur réseaux sociaux ont également indiqué, vidéos à l'appui, que les restaurants McDonald's de Woippy et de Yutz (Moselle) avaient été la cible d'incendies.