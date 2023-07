Emeutes en France : Kylian Mbappé et l'équipe de France appellent au calme

Des membres de l'Équipe de France de football ont adressé un message sur les réseaux sociaux, appelant au calme. Cela fait suite aux émeutes qui ont lieu en France, après la mort du jeune Nahel, survenue ce mardi à Nanterre après un refus d'obtempérer.

Les Bleus lancent un message d'apaisement. Des affrontements avec les forces de l'ordre et des dégradations secouent de nombreux quartiers et centres-villes depuis le décès, ce mardi 27 juin, du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, à Nanterre (Hauts-de-Seine).

«Marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel», les joueurs de l'Equipe de France lancent un appel à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation, assurant que la violence doit laisser place à d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer.

«Le temps de la violence doit cesser»

Le capitaine de l'Équipe de France, Kylian Mbappé, a posté un long message sur Twitter ce vendredi soir : «Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction».

D'autres joueurs ont également relayé ce message, à l'instar du milieu de terrain des Bleus et du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni :

Dans un message séparé, transmis aux suiveurs de l'équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps a salué l'initiative des joueurs : «Mon staff et moi nous (y) associons», a-t-il dit.

«Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j'ai la profonde conviction que la violence n'a jamais rien résolu. J'espère de tout cœur que la situation va s'apaiser», a déclaré le patron des vice-champions du monde.