«On sent monter une haine anti-police depuis 6 ans, on ne vit plus» : s'inquiète la présidente de l’association des femmes des forces de l’ordre

«On sent monter une haine anti-police depuis 6 ans, on ne vit plus», s'est inquiétée la présidente de l’association des femmes des forces de l’ordre.

Un climat délétère. Dimanche en fin d'après-midi, à Villeparisis en Seine-et-Marne, une policière hors service s'est fait poursuivre en voiture par trois individus qui l'auraient reconnu. Dans un premier temps, les agresseurs ont tenté de bloquer la femme à un feu rouge, avant de percuter sa voiture pour la contraindre à s'arrêter. Selon la policière, la course poursuite a duré une quinzaine de minutes alors qu'elle était accompagnée de ses enfants.

Aurélie Laroussie, président de l’association Femmes des Forces de l’Ordre en Colère, fustige ces dérives : «cette haine, on la sent monter depuis six ans. [...] La chasse envers nos maris et nos familles est ouverte». Déboussolée, elle a avoué ne «plus savoir quoi faire», malgré avoir alerté de nombreuses fois les autorités.

Dans un contexte social délicat, les policiers mobilisés pour tenter de rétablir l'ordre dans les émeutes reconnaissent avoir peur pour leur sécurité et celle de leur famille. «Il y a de plus en plus d'échanges sur nos adresses, nos photos. On ne vit plus», a confié Aurélie Laroussie.