Eau du robinet : quels sont ces polluants présents près de chez vous (carte)

Selon une étude parue le 30 juin et menée avec les chiffres de l’Anses, les réseaux d'eau potable d'une quarantaine de villes présenteraient des traces de solvants ou d’explosifs. Dans de nombreuses autres se sont des polluants qui sont présents en quantité.

L’eau de votre robinet est-elle impropre à la consommation ? Une étude, menée avec les données de l’Anses, agence nationale de la sécurité sanitaire, a montré que l’eau du service public d’une vingtaine de villes présentait des traces de solvant et une vingtaine d’autres des traces d’explosifs.

La majorité des villes touchées par ces contaminations se trouve dans la partie nord du pays. Les régions agricoles de l'ouest et de la vallée du Rhône présentent également des traces de pesticides dans l'eau.

C'est dans les villes de Thiron-Gardais (Eure-et-Loire), Mareil-sur-Mauldre (Yvelines) et Perrigny-les-Dijon (Côtes-d'Or), que le taux de solvant, plus particulièrement le Dioxane, dans le réseau d'eau potable est le plus fort. Respectivement 1,87 µg/L, 1,39 µg/L et 2,47 µg/L. Si en France il n'existe pas de seuil sanitaire pour cette substance, l'état américain de New-York considère qu'au-dessus d'un taux de 1 µg/L l'eau est impropre à la consommation.

Les traces d'explosifs découvertes dans les réseaux du service public dateraient de la Première Guerre mondiale. Elles sont donc naturellement plus présentes dans l'est et le Nord de l'hexagone où ont eu lieu les principaux combats en 14-18.

Dans les régions touchées, il est important d'adopter quelques gestes pour boire de l'eau du robinet sans risque. Il est conseillé de laisser couler l'eau quelques instants avant de la boire ou bien de la filtrer pour éliminer un maximum de solvants, polluants et/ou explosifs.

Dans certaines zones ce sont les canalisations ou l'ancienneté des captages qui sont à l'origine des contaminations. Dans ces dernières des travaux devront être réalisés pour permettre une amélioration de la qualité de l'eau.