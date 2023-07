Emeutes en France : Fabien Roussel «se désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon»

Fabien Roussel a déploré le refus de Jean-Luc Mélenchon et de certains députés LFI d'appeler au calme face aux dernières émeutes.

La Nupes se déchire au sujet des violences qui frappent les villes françaises depuis la mort de Nahel, le 27 juin dernier. Alors que Jean-Luc Mélenchon avait expliqué dimanche sur LCI que «la question pour un homme politique, ce n'est pas d'appeler au calme», Fabien Roussel a répondu au chef de file de la France insoumise (LFI).

«Je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence», a déclaré le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), ce mardi 4 juillet, sur le plateau de Télématin.

"Je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et des députés qui refusent d'appeler au calme et légitiment ces #ViolencesUrbaines"





Fabien Roussel réclame de la "justice et du respect" pour tous.

«Il y a besoin d'ordre, de justice et de respect pour tous les citoyens de la République», a poursuivi le député du Nord et candidat à l'élection présidentielle de 2022.

Le PCF et le PS se détournent de LFI

Ce n'est pas la première fois que la position de Jean-Luc Mélenchon, vis-à-vis des émeutes, divise au sein de l'union de la gauche.

Samedi, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, avait ainsi admis un «profond désaccord» avec LFI.

«Il y a aujourd'hui deux France qui ne se parlent plus et qui s'opposent. C'est extrêmement grave. Cette fracture, il faut la réparer avec du cœur et de l'humanité», a conclu Fabien Roussel, mardi.

Une fracture dont semble également victime la Nupes.