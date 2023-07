Émeutes en France : Olivier Faure «en profond désaccord» avec Jean-Luc Mélenchon

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste (PS), a exprimé «un profond désaccord» avec Jean-Luc Mélenchon concernant sa position sur les violences urbaines lors d'une réunion des socialistes à Lyon ce samedi 1er juillet.

Lors de sa participation aux journées d'été de «Debout les socialistes», courant minoritaire du PS, qui est fortement opposé à l'alliance de gauche Nupes et à LFI (La France Insoumise), Olivier Faure a défendu l'alliance avec LFI. Cependant, il a admis qu'il existait des divergences d'opinions importantes concernant les émeutes qui se sont produites dans tout le pays depuis la mort de Nahel le mardi 27 juin, lors d'un contrôle policier.

Patrick Menucci, ancien député, a interpellé le dirigeant socialiste en affirmant que le PS ne pouvait pas continuer l'alliance avec la Nupes. Il a notamment déclaré : «On a le sentiment que LFI a raté le coup de la révolution avec les gilets jaunes, avec les retraites, et qu'ils se disent "on va faire la convergence des luttes avec les quartiers"». Ce à quoi Olivier Faure a répondu : «Est-ce qu'on doit parler à tout le monde ? Oui, tout le temps, même dans les moments de profonds désaccords, et le moment actuel est un moment de profond désaccord».

«Une colère qu'il faut entendre»

Si le point de départ des émeute est «une colère qu'il faut entendre et à laquelle il faut donner une réponse» selon lui, «on ne peut pas donner le sentiment d'encourager et d'accepter la violence».

Lors de la réunion avec les militants, l'homme politique a souligné qu'il était favorable «pour qu'on ramène la paix civile tout de suite, pour pouvoir répondre ensuite, rapidement, à la question des liens distendus» entre une partie de la population et une partie de la police.

Cependant, lorsqu'il s'est adressé à la presse par la suite, le socialiste a précisé «qu'il ne pense pas qu'on ait franchi la barrière républicaine» avec LFI. Il a ajouté : «Je suis réellement en faveur d'une démarche unitaire au sein de la Nupes, mais cela ne signifie pas que je doive être aligné sur toutes leurs positions», tout en exprimant son mécontentement d'être constamment contraint de se définir par rapport au parti insoumis.