«Catastrophique et incompréhensible» : le maire de Lyon sévèrement taclé pour ne pas avoir engagé sa police municipale pendant les émeutes

Parce qu'il a choisi de ne pas engager sa police municipale pendant les dernières émeutes, le maire de Lyon fait l'objet de vives critiques. La région Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé un choix «catastrophique et incompréhensible».

Dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1ᵉʳ juillet, les rues de Lyon étaient en proie aux émeutes, trois jours après le décès du jeune Nahel, mortellement blessé par balle. Policiers et gendarmes étaient mobilisés, mais la police municipale n’était pas déployée pour protéger les commerces.

Les fonctionnaires avaient pour mission de sécuriser l’Hôtel de ville et un festival, ce qui a provoqué leur colère. «Nous avons des équipements de protection individuelle qui sont constitués de jambières, de casques, de boucliers. On peut faire de l’interpellation en flagrant délit et l'on peut faire face à des violences urbaines spontanées. En restant en second rideau à des points où l'on peut défendre des commerces, des citoyens, les bâtiments publics, on peut être efficaces», a estimé Bertrand, policier municipal à Lyon et délégué FO, au micro de CNEWS.

Une décision catastrophique

Cette décision est incompréhensible pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a taclé la municipalité dans un communiqué. «La décision du maire de Lyon de ne pas engager ses agents de police municipale pour protéger les commerces lyonnais a été catastrophique. Il porte ainsi une très lourde responsabilité dans la dégradation de ces commerces. Les dégâts constatés sont aussi la conséquence de cette décision incompréhensible», peut-on lire dans ce communiqué.

De son côté, la ville de Lyon a affirmé qu’elle avait doublé les effectifs de police municipale dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a également ajouté avoir répondu aux demandes de la police nationale pour protéger les bâtiments publics.