Emeutes en France : «le statut de mineur, c'est le sésame», ironise Robert Ménard

«Le statut de mineur, c'est le sésame», a ironisé ce jeudi sur CNEWS le maire de Béziers Robert Ménard qui réagissait aux violentes émeutes survenues en France.

Être mineur, le passe-partout ultime devant la justice ? C'est ce qu'a sous-entendu Robert Ménard, maire DVD de Béziers (Hérault), dans l'interview de La Matinale, sur CNEWS, ce jeudi 6 juillet, à propos de la réponse pénale suite aux émeutes qui ont lieu en France. L'élu assure qu'être mineur en France permet d'échapper à des condamnations en justice.

Selon lui, l'excuse de minorité devrait être supprimée pour les actes de délinquance. «Bien sûr qu'il faut l'enlever. Les gens vont dire "les juges peuvent déjà le faire", mais ils le font tellement rarement qu'ils ne le font pas». Il rappelle également que «ceux qui ont moins de 13 ans, ils sont irresponsables pénalement et ne peuvent pas être condamnés».

L'édile a ensuite témoigné de la situation dans sa commune, lorsqu'il «s'engueule» avec de jeunes adolescents de sa ville : «Le nombre de gamins que je croise dans la rue, vous savez ce qu'ils me répondent ? "Mineur !" Mineur, c'est le sésame, c'est ce qui te fait ne rien risquer». Avant de reprendre les exemples cités par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors de son audition au Sénat : «[Il] a expliqué qu'un avait 11 ans et un autre 9 ans. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fous ? Rien ?», s'est-il interrogé.

Robert Ménard a également critiqué le rassemblement entre Emmanuel Macron et les maires des communes touchées par de lourds dégâts suite aux émeutes. «Du côté des maires, comme du côté du chef de l'État, il n'y avait pas d'idée», a-t-il assuré. «Le plus facile, c'est de dire "on veut plus d'argent". Mais on en met déjà tellement d'argent dans ces quartiers que je ne crois pas que ça change grand-chose.»

Enfin, Robert Ménard a également plaidé pour une extension des pouvoirs de la police locale. «Les gens ne le savent pas, mais un policier municipal ne peut pas vous demander vos papiers d'identité, ne peut pas ouvrir votre coffre, ne peut pas accéder aux fichiers pour savoir si vous avez une voiture volée.» À Lyon, le maire Grégory Doucet a été très critiqué pour ne pas avoir fait intervenir ses forces d'autorité pendant les émeutes.